地球からは見える月は「表面の59％」だけ!? 見えてない月の裏側はどうなってる？【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話】

月の裏側はどうなっているの？

クレーターは多いが「月の海」がとても少ない

私たちが見ている月は、いつも同じ面です。厳密にいえば、月の自転軸が6.7度傾いていることなどから、地球から見えるのは月の表面の59％だけです。

では、地球から見えない側（以下裏側）はどうなっているのでしょうか。

実は、1959年にソ連が打ち上げたルナ３号が、はじめて月の裏側を撮影しました。その後、いろいろな探査で月の裏側について調べられていった結果、地球から見ることができない裏側には、天体がぶつかってできたクレーターはたくさんありますが、「月の海」が少ししかないことがわかりました。

実際、表側では月の海が面積の約30％を占めているのに対して、裏側では２パーセントしかありません。

このことから月の表面は、玄武岩が噴出した月の海の面積の広い表側と、斜長岩(しゃちょうがん)からなる裏側とに二分されていると考えられています。2007年10月から、日本の月探査機「かぐや」から分離された２つの子衛星「おきな」と「おうな」の軌道解析によって、月の裏側の局所的な重力分布を世界ではじめて明らかにしました。

このような局所的な重力の違いを重力異常といいます。正の重力異常は、地形の高まりや地下に重い物質が存在することを示し、負の重力異常は、地形のくぼみや地下に軽い物質が存在することを示します。「かぐや」の観測から、月の裏側には負の重力異常があることが明らかとなったのです。なぜこのような違いがあるのかは解明されていませんが、今後の月探査によって明らかにされることでしょう。

◉ 月の表側しか見えない理由 ◉

月と地球は自転の方向が一緒で、月は地球を中心に公転している。月は自転と公転の周期が一緒なので、月が１の位置から２の位置に移動した場合、90度公転し、90度自転するため、地球から見える月の面は同じ側ということになる。同様に月が２→３、３→４、４→１と移動しても、見える側は同じとなる。

月の表側 地球から見える月の面（表側）は肉眼でも濃淡があることがわかる。濃い部分は玄武岩が噴出したことでできた「月の海」。©国立天文台 月の裏側 ルナ・リコネサンス・オービター(LRO)の画像から作成した月の裏側の全球図。表側と比較して「月の海」が非常に少ない。©NASA

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話』 監修：渡部潤一

【監修者紹介】

渡部潤一（わたなべ じゅんいち）

1960年、福島県生まれ。1983年、東京大学理学部天文学科卒業、1987年、同大学院理学系研究科天文学専門課程博士課程中退。東京大学東京天文台を経て、現在、国立天文台上席教授。総合研究大学院大学教授。国際天文学連合副会長。太陽系天体の研究のかたわら最新の天文学の成果を講演、執筆などを通してやさしく伝え、幅広く活躍している。主な著書は、『最新 惑星入門』（朝日新書）、『面白いほど宇宙がわかる15の言の葉』、『新しい太陽系』（新潮新書）など多数。