もうすぐ1か月となる戦火のイラン。実は、イランは隣国・アフガニスタンの難民を多く受け入れている世界最大級の"ホスト国"という一面があります。今、難民たちはどのように過ごしているのか。UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）緊急対応局の伊藤局長に話を聞きました。（NNNロンドン支局 本岡英恵）

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UNHCRによりますと、イランは、アフガニスタンから40年以上にわたり難民を受け入れている世界有数のホスト国で、現在は165万人のアフガニスタン難民が生活しています。

「難民だからキャンプに住む」ということは無く、イラン社会に溶け込み、一般のイラン人と同じように暮らしている人が多くいます。子どもたちは地元の学校に通い、国の健康保険にも入れるという、ある意味で"寛容な"政策がとられています。

UNHCRは現在、イラン国内に6つの事務所がありますが、アメリカとイスラエルの攻撃が始まってからは、毎日、アフガニスタン難民からの問合せが絶えないと、伊藤局長は話します。

――伊藤局長「コールセンターに1日1000本くらいの電話があると報告を受けています。通常はこれほどの数の電話がかかってくることはありません。100人ほどの現地スタッフと、3人の国際スタッフで対応していますが、彼らにも家族がいて不安を抱えています。難民のケアと、職員の安全、そのバランスを保ちながら対応が続いています」

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伊藤局長によると、難民からの悲痛な叫びは3つ。

(1)戦争への恐怖各地にミサイルが撃ち込まれることへの恐怖から、心理的に深刻な状態にある人も少なくありません。(2)生活基盤の喪失特に近年のイラン経済はひっ迫し、物価も高騰していたため、職を失うことの痛手は計り知れません。(3)将来が見えない絶望アフガニスタンに帰ることもできず、避難先のイランも安全ではなくなった。「これからどうしていいかわからない」という将来への不安です。

イラン国内では、攻撃が激しい都市部から地方に、およそ60〜100万世帯が逃れているとされています。しかし、難民はこうした地方を頼れるツテもおらず、簡単に移動するための財力もありません。

「一度戦争が始まると、最も被害を受けるのは、こうした立場の弱い人々だ」と伊藤さんは訴えます。

――伊藤局長「難民はもともと経済的に裕福ではありませんし、自国に帰れないという不安を常に抱えています。その中で不測の事態が起きれば、一番しわ寄せがいくのは彼らのような立場の弱い人々です。これはイランに限らず、世界中で起きている現実です」

UNHCRのコールセンターの職員は、カウンセリングの専門家ではないものの、話すことによって少しでも不安を吐露する人々に寄り添う体制を取っていると言います。

紛争が起きるたび、その最大の犠牲となるのは常に、逃げる財力も術も持たない「社会的立場の弱い人々」です。イラン社会に根ざして暮らしてきた難民たちが、今、そのしわ寄せを一身に背負わされています。