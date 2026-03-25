日本航空（JAL）は、「JALunLun サマーセール」を3月17日から4月14日まで開催している。

2種類の対象サービスで各種条件を達成した人の中から抽選で、リファファインバブル ピュア（ホワイト）とバルミューダ ザ・トースターを各15名にプレゼントする。航空券（特典航空券を除く）やJALダイナミックパッケージのツアー商品を購入の上、対象の「つかう」サービスを利用した人の中から抽選で、国内線往復航空券と交換できる「どこかにマイルクーポン」を20名に進呈する。

国内線のダイナミックパッケージでは、最大20,000円割引クーポンを配布している。国際線では、航空券のタイムセールを3月29日まで開催しているほか、ダイナミックパッケージでも最大40,000円を割り引く。海外ホテルでは不ダブルマイルキャンペーンを実施している。

JAL Mallでは最大10倍マイル、JALふるさと納税では最大5,000マイル、JALマイレージパークでは1,000マイルが当たる抽選キャンペーンを実施しているほか、JALカードやJALモバイルなどでも企画を予定している。