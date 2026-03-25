3月23日、「くりぃむしちゅー」上田晋也がMCを務めるトークバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、元総理大臣の岸田文雄氏がサプライズ登場した。元首相のバラエティ出演は大きな注目を集めたが、番組内での上田の言動に疑問を持たれている。

この日は、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏がゲスト出演した。

「石原氏と妻で元女優の里紗さん、さらに弁護士の娘と金融業界で働く息子も出演し、“石原ファミリー” が集結しました。岸田氏は石原氏と “盟友” だったこともあり、番組後半にスタジオに登場し、『しゃべくり007』メンバーも驚いていました」（スポーツ紙記者）

上田は「国のことを考えてやってるのに、“増税メガネ” って言われたりするじゃないですか。どういうお気持ちでした？」と、総理時代にSNSで話題になったあだ名で岸田氏をイジり、場を沸かせた。ただ、放送後のXでは

《岸田さんを総理って呼んで、総理大臣を高市さんって呼ぶの？なぜ？》

《岸田さんを「総理」って呼んで高市総理を「高市さん」て呼ぶのおかしくない？》

《現総理を高市「さん」呼ばわりで2期前の岸田議員を岸田総理だって》

など、上田の “呼び方” に疑問を抱く声が聞かれていた。

「番組内で、上田さんは岸田氏のことを『総理』と呼んでいました。一方で、高市早苗首相の話題になる場面もあったのですが、その際は『高市さんはどんな方だったんですか？』『伸晃さん、高市さんと（親交）は？』と聞くなど、高市首相のことは “さん” づけだったのです。

テレビ番組で、高市首相が “さん” づけで呼ばれること自体はめずらしいことではないでしょう。ただ、上田さんは、元首相の岸田氏は “総理”、現在の総理大臣である高市氏は “さん” づけだったため、呼び方の違いが気になる人もいたのでしょう」（芸能記者）

バラエティ番組で、政治家とも軽妙なトークを展開した上田。この春から、上田が仕事で “政治” とかかわる機会は増えそうだ。

「4月5日から、日曜日の昼に生放送される上田さんがMCを務める情報番組『上田晋也のサンデーQ』（TBS系）が始まります。同番組は、3月末で終了する和田アキ子さんの『アッコにおまかせ！』の後続番組で、国内外のニュースを扱うことを謳っています。

上田さんは、2017年から2019年に放送された情報番組『上田晋也のサタデージャーナル』（TBS系）でMCを務めていましたが、こちらは収録形式だったため、上田さんが生放送の情報番組でどんな進行をするか、注目されています」（同）

『しゃべくり007』を筆頭に、『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）や『上田ちゃんネル』（テレビ朝日系）など、多くのバラエティ番組でMCを務め、司会者として幅広い世代に認知されている上田。ただ、生放送には “不安要素” もあるという。

「2025年8月の『24時間テレビ』（日本テレビ系）で総合司会を務めた際、上田さんはチャリティーマラソン企画で氷川きよしさんが歌唱パフォーマンスをおこなったあと、『氷川さん、いまのリハだから』と茶化すような発言をしました。

氷川さんや周りの出演者が困惑し、SNSでも『真剣に歌ってる人になに言ってんの？』など、厳しい声があがったのです。

今回の岸田氏しかり、上田さんはどんな相手にも臆さず、厳しいツッコミを入れ、イジるのが持ち味です。ただ、生放送の情報番組では、何気ない発言が裏目に出ることもあり、とくに政治的な話題を扱う際、変に茶化すような言動はSNSで物議を醸す恐れがあります」（同）

日曜日の情報番組の “顔” として、お茶の間から共感される進行を期待したいところだ。