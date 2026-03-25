生産終了に広がるファンの声とは？

トヨタ「スープラ」は、トヨタを代表する本格スポーツカーとして知られてきましたが、トヨタは2025年10月24日に公式サイトで生産終了を発表し、現行モデルの生産を2026年3月で終えると明らかにしました。

1978年の誕生から数えて約48年という長い歴史が、ここでひと区切りとなります。これらに対してネット上では多くの反響が集まっています。

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このモデルの出発点は、1978年に登場した初代にさかのぼります。当時は「セリカ・スープラ」という名称で北米に投入され、日本では「セリカXX」として販売されていました。

上級モデルとしての位置づけでありながら、直列6気筒エンジンによる余裕ある走りと洗練されたデザインが評価され、次第に独立した存在としての魅力を強めていきました。

転機となったのは1986年です。この年に登場した3代目からは車名が「スープラ」に統一され、日本国内でも本格的なFRスポーツカーとしての地位を確立しました。

そして1993年の4代目では、より洗練されたフォルムと高性能エンジンを備え、現在でも語り継がれる名車となっています。

特にチューニングの自由度の高さは世界中のファンを魅了し、モータースポーツやカスタム文化においても重要な役割を果たしました。

しかし2002年に販売が終了すると、その名は一度市場から姿を消します。それでもファンの記憶から消えることはなく、約17年後の2019年、5代目となるGRスープラとして復活を遂げました。

このモデルはBMWとの共同開発によって誕生しており、共通の技術基盤を活用しながらも、走りの味付けはトヨタ独自のものとされ、FRスポーツとしての楽しさが追求されました。

ボディは低重心かつショートホイールベースで設計され、前後の重量配分にも配慮されています。

エンジンは2リッター直列4気筒ターボと3リッター直列6気筒ターボの2種類が用意され、とくに後者は力強い加速と滑らかな回転フィールで高く評価されました。

さらに途中から6速MT仕様も加わり、ドライバー自身が操る楽しさを重視するユーザーから支持を集めています。

そして2024年11月には、現行型の集大成ともいえる「A90 Final Edition」が発表されました。

専用エアロやカーボン素材を採用した外装に加え、内装にはスポーツシートやアルカンターラが取り入れられ、細部に至るまで特別な仕上がりとなっています。

エンジンも専用チューニングが施され、まさに最終章を飾るにふさわしい一台といえます。

価格（消費税込み）は499万5000円から800万円とされていますが、A90 Final Editionは1500万円と報じられ、大きな注目を集めました。

それでも抽選販売で完売したことから、このモデルが持つブランド力と人気の高さが改めて示された形です。

こうして振り返ると、スープラは単なる一車種にとどまらず、時代ごとのスポーツカーの価値観を体現してきた存在だったといえます。

電動化が進む現在、自動車業界は大きな転換期にありますが、その中でこうした純粋なスポーツカーが一区切りを迎えることには、時代の流れを感じさせるものがあります。

ネット上ではさまざまな意見が見られ、「ついにこの時が来たかという感じで寂しい」「スープラは青春そのものだった」「4代目のデザインは今見ても完成度が高い」「A90は賛否あったけど乗るとちゃんとスープラだった」「BMWとの共同開発は最初違和感あったけど結果的に面白かった」「電動化の時代だから仕方ないのかも」「次はEVスープラとして復活してほしい」「むしろここで終わるのが美しいと思う」「中古価格がさらに上がりそう」「若い世代にももっと乗ってほしかった」「スープラって名前だけでも残してほしい」「国産スポーツの象徴がまた一つ消える感じがする」といったように、惜しむ声から冷静な意見、将来への期待まで、多種多様な反応が広がっています。