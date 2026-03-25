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脳科学者が指摘する生成AIの盲点 ″人間が介在しない″コンテンツに未来はあるのか？

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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「生成AIと価値、そして人間」と題した動画を公開した。生成AIの台頭で人間のクリエイターの役割が問われる中、作品の価値は「人間が作り、人間が受け取ること」で初めて生まれるという持論を展開した。



茂木氏はまず、OpenAIのサム・アルトマン氏が語ったとされる「ある作品が人間によって作られたと思うから価値があるが、AIが作ったと分かると価値がゼロになる」という見解を紹介。ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』やピカソの『ゲルニカ』を例に挙げ、何十億円もの価値がつくのは、それらが「人間が作った」という事実、つまり作者との時空を超えたコミュニケーションに起因すると解説した。



続けて茂木氏は、価値の源泉は作り手側だけではないと指摘。どんなに優れたコンテンツが生成されても、それを受け取る人間がいなければ価値は生まれないと語る。映画を鑑賞したり、音楽を聴いたりする人間の「可処分時間」こそが「黄金なんです」と断言し、「どんなにいい作品を作っても、人が見ないとそれに意味ないわけじゃないですか」と、受け手の存在の重要性を強調した。



最終的に、作り手と受け手の双方に人間が介在する「ヒューマン・イン・ザ・ループ」こそが価値の起源であると結論づけた。AIがどれだけ進化しても、「結局人間がど真ん中にいる」と述べ、生成AIが普及する時代だからこそ、人間中心の価値観を見つめ直す必要性を訴えた。