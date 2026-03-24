池田エライザ×LARME新色登場♡“回らない水光”で叶える最強うるツヤ瞳に注目

今SNSで話題の“回らない水光”カラコンがついに登場♡池田エライザさんがイメージモデルを務める「LARME」から、ズレないハイライトで“いちばん可愛い瞳”をキープできる新色が発売されます。盛れ感と快適さを両立した次世代レンズで、毎日のメイクをもっと可愛くアップデートしてみませんか？♪

“回らない水光”の新体験

ラルム シリコーンハイドロゲル ダブルモイスト UV

価格：1,760円(税込)

従来の水光カラコンの悩みだったハイライトのズレを解消した“回らない水光”設計。

瞬きをしてもレンズが回転しにくく、どの角度から見ても光をまとったようなうるツヤ感をキープします。

さらに、シリコーンハイドロゲル素材を採用することで、長時間の装用でも乾きにくく快適なつけ心地に。見た目の可愛さだけでなく、機能面にもこだわったアイテムです。

じんわり血色♡hinceの新作チークで叶えるふんわり透明感メイク

新色5色のラインナップ

OranntiaBrown／オランティアブラウン

DIA:14.2mm／GDIA:13.3mm／BC:8.7mm

王道フチ×あたたかみブラウンでしっかり盛れる

GrayTears／グレーティアーズ

DIA:14.2mm／GDIA:13.4mm／BC:8.7mm

透明感と儚さを演出するニュアンスグレー

DropletGray／ドロプレットグレー

DIA:14.2mm／GDIA:13.4mm／BC:8.7mm

濃いフチで印象的に、ラベンダーで柔らかさをプラス

CachemireBrown／カシミアブラウン

DIA:14.2mm／GDIA:13.4mm／BC:8.7mm

ナチュラルに盛れるデイリー向けブラウン

GlassVeil／グラスヴェール

DIA:14.2mm／GDIA:13.4mm／BC:8.7mm

淡いニュアンスでとろけるような瞳に

※既存色12色も展開

販売概要

2026年3月30日(月)午前11時よりQUEENEYES・QUEENEYESQoo10店にて先行販売開始

理想の瞳を毎日に♡

“回らない水光”という新しい発想で、これまでのカラコンの常識をアップデートするLARMEの新色♡ナチュラルからしっかり盛れまで幅広く楽しめるラインナップで、自分らしい瞳がきっと見つかるはず。池田エライザさんのような透明感あふれるうるツヤ瞳を、ぜひ日常に取り入れてみてください♪