《コンビニエンスストアでサンドイッチ1個を万引き》

【写真】「助けて」「お願いがあるの」坂口杏里の“金の無心”全やりとり

3月24日、各メディアで伝えられた衝撃的な情報。窃盗容疑で逮捕されたのは、元タレントの坂口杏里容疑者だ。

度重なる金銭トラブルも

「坂口容疑者が逮捕されたのは、3月17日午後のこと。東京都八王子市にあるコンビニで、サンドイッチ1個を万引きした疑いです。犯行に気づいた店員が高尾署に届け出て、駆け付けた署員が逮捕。本人は、窃盗の容疑を認めているそうです」（全国紙社会部記者）

報道では、坂口容疑者が万引きしたサンドイッチが300円前後のものだったことも伝えられている。

かつて華やかな芸能界に身を置いていた坂口容疑者の愚行。近年、彼女の生活にはある“異変”が見られていた。

「2017年に芸能界を引退した坂口さんは、2024年末にSNSを削除。完全に一般人として生きていくことを宣言していました。しかし、2025年4月ごろにTikTokで生配信をするなど、すぐに“復活”。同年1月ごろから2か月の間、パニック障害など重度の精神疾患で入院していたことを明かしていました。配信では、元気な様子を見せていましたが……」（芸能ライター、以下同）

配信当時、ネイリストの資格を取得し友人の店で働いていることも語っていた坂口容疑者。そんな彼女は、たびたび“金銭トラブル”も報じられてきた。

「2022年6月、交際12日間でスピード婚した格闘家の​福島進一さんと、わずか2か月で離婚を宣言した坂口さん。一時は復縁したものの、結局2023年9月に離婚が成立。以降も復縁と破局を繰り返していましたが、破局直前に福島さんがバイク事故を起こして大ケガを負った際、坂口さんが生活費や医療費を10万円ほど立て替えたとか。その結果、生活に困窮したようで、何人もの知人に“家賃、光熱費を滞納したからお金を貸してほしい”とお願いしていたそうです」

2023年10月には、ファンの男性とも金銭を巡るいざこざがあった。

「TikTokでファンになった男性と次第にLINEで連絡を取り合うようになり、男性が坂口さんに“お茶をしたい”と打診したところ、彼女は8万円を要求。さらに、“ドライブなら15万円”“通話料金が払えなくてあと4万円ほしい”と求めるなど、まるで“パパ活”のようなことを行なっていたそうです。男性は最終的に、会うことを条件に計27万円を振り込んだといいます」

2024年末には、PayPayのアカウントをSNSに掲載し、フォロワーに金銭の無心を行なったことも話題になっていた坂口容疑者。彼女の生活の歯車は、いったいどこから狂っていったのか――。