「JR〇〇」以外のアルファベット駅

日本の鉄道駅名は、漢字やひらがなで表記されるものが大半です。しかし近年では、JR山手線の新駅「高輪ゲートウェイ」のようにカタカナを用いた駅名や、JR西日本を中心に「JR」を冠した駅名も多く存在します。さらに2027年には、JR九州で初めて「JR」を冠する駅名となるJR貝塚駅が開業予定です。

【今後増えるかも？】これが珍しい「アルファベット駅名」です（画像）

このように「JR」のようなアルファベットを駅名に用いる例は、数は多くないものの各地に見られます。

京急久里浜線には「YRP野比（わいあーるぴーのび）」という駅があります。「野比」は地名ですが、「YRP」が何を意味するのか、たびたび話題になります。

この「YRP」とは、駅の近くにある「横須賀リサーチパーク（Yokosuka Research Park）」の略称です。1997年10月に開設されたこの施設には、公的研究機関や国内外の企業の研究所、大学の施設などが集まり、次世代の電波・通信技術の研究が行われています。

YRP野比駅の北西側には、情報通信技術の研究開発拠点として「YRP」を冠した建物が集まるエリアが広がっており、近くを走る県道27号線には「横須賀リサーチパーク入口」という交差点もあります。

駅は1963年の開業当初、「野比駅」という名称でした。しかし、地元住民から「世界へ情報を発信する拠点にふさわしい名前に」という要望が寄せられたこともあり、横須賀リサーチパーク開設から半年後の1998年4月、現在の「YRP野比駅」へと改称されました。

ただし、横須賀リサーチパーク一帯とYRP野比駅は少し離れたところに位置するため、バスを利用することが多いそうです。

近年進むネーミングライツ駅名

YRP野比駅のほかにも、アルファベットを含む駅名は存在します。



Jヴィレッジ駅（画像：写真AC）



2019年には、JR東日本で初めてアルファベットを含む駅名として、JR常磐線に「Jヴィレッジ駅」が誕生しました。駅名の由来となった「Jヴィレッジ」は、1997（平成9）年に開設された福島県のサッカーナショナルトレーニングセンターです。

このサッカー施設「Jヴィレッジ」は、福島第一原発事故の対応拠点として使用されていた時期もありましたが、2019年にトレーニング施設としての本格再開に合わせて、駅が新設されました。

また、広島電鉄には「JA広島病院前」停留場があります。これはJA広島厚生連の要請を受けて設置された請願駅で、広島県廿日市市にある路面電車の停留場です。名称は、隣接する「JA広島厚生連 廣島総合病院」に由来しています。

一方で、JR西日本の「JR難波」や「JR総持寺」などの駅名は、民営化後に既存の他社駅（近鉄難波駅や阪急総持寺駅など）と区別するために付けられたものです。これらは「識別のためのアルファベット」であり、YRP野比駅やJヴィレッジ駅のような「固有の施設名・ブランド名としてのアルファベット」とは、成り立ちがやや異なります。

さらに視点をバス停まで広げると、和歌山バス那賀には「F.B.T」という停留所があります。これは「府中バスターミナル（Fuchu Bus Terminal）」の略称とされています。

また、駅名そのものではありませんが、近年では駅名のネーミングライツ（副名称）の導入により、アルファベットが含まれるケースも増えています。いすみ鉄道では特にネーミングライツ駅が多く、「NSI国吉駅」という副名称があります。「NSI」は「New Space Intelligence」の略称で、衛星データを用いて高精度に地表を観測するサービスを提供するベンチャー企業の名称に由来しています。