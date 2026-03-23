こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、3月26日（木）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

本日2026年3月23日は、コンパクトなのにしっかり収納できるアイリスオーヤマの「ペルチェ式ワインセラー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[500円OFFクーポン/新生活フェア]ペルチェ式ワインセラー 50L ブラック IWC-P182A-B 送料無料 ワインセラー ワインクーラー 家庭用 静音 ペルチェ式 庫内灯付き 18本 白ワイン 赤ワイン ロゼ アイリスオーヤマ[安心延長保証対象] 45,800円 （40%還元：3月31日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

静音＆コンパクトで一人暮らしにも◎。アイリスオーヤマのワインセラーがお買い得

味や風味が変わりやすいワインを、良好な状態で自宅で簡単に保管できる、アイリスオーヤマの「ペルチェ式ワインセラー」が、今なら40％ポイント還元中。

ペルチェ式の最大のメリットは“静かさ”です。

モーターがなく、振動が少ないのでワインの良好な状態をキープできます。

寝室やワンルームでも使いやすいのが魅力です。

最大収納本数は18本と本格的すぎないちょうどいい容量で、一人〜二人暮らしに最適なサイズ感が◎。

温度が一目でわかるデジタル表示で、8℃〜18℃の間で温度を細かく設定可能です。

赤・白どちらにも対応しているので、家でもちゃんとした保存環境が作れます。

外からラベルが見える庫内灯付き

熱くなりにくいLEDライトで庫内をやさしく照らし、 扉を開閉せずに確認できるので温度変化を防ぎワインの美味しさを保てるのも嬉しいポイント。

スイッチが扉の外側にあるので、扉を閉めたままボトルのラベルを確認でき、消し忘れても点灯10分後に自動で消灯します。

ブラックガラスで高級感があり、インテリアに馴染むおしゃれなデザインでなので、見せる家電としても優秀です。

初めてのワインセラーや、静音性を重視したい人におすすめのアイテムですよ。

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Image/Source:楽天市場