カカロニ栗谷、借金1000万円のてん末を激白 “先輩芸人”の粋な行動も明かす
お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が、23日までに配信されたさらば青春の光のYouTubeチャンネルに出演。14日深夜放送のテレビ東京系バラエティー『ゴッドタン』（深2：40）内で、1300万円の詐欺に遭い、借金が1000万円あることを打ち明けていたが、改めてそのてん末を明かした。
【動画】“先輩芸人”の粋な行動も…栗谷が借金1000万円のてん末を激白
栗谷は「詐欺に遭いまして…」とさらばの2人に切り出すと「1300万円騙されまして、現在借金が1000万円ある」と告白。「今年の2月に…まず、父親が死んだんです。3年前から余命宣告を受けていたんですけど（2月のとある日の）朝看取って。それで仕事に行って（佐久間宣行氏のYouTubeチャンネルイベント）『NOBROCK FES』で軽くスベって。家帰ったら、妻が泣いてまして。どうしたのって聞いたら『詐欺に遭ったよー』って。騙されたと。でも、騙した方が悪いし、落ち込んでいるので、責められない。それで、ガーッと頭回して、全然大丈夫なフリしなきゃって思って『よっしゃ、面白いね！』って言ったんです」と笑いを交えて振り返った。
現状について「（借金が）全部で1000万円くらいあって、600万円ぐらいが、けっこう金利がかかるところから借りての借金だったので、金利かかるってなったんですけど、事務所の先輩のかみなりたくみさんが600万円を立て替えてくれて。金利がかからない状態で、たくみさんに600万円と、あとはそこまで金利がかからないところから400万円」と打ち明けていた。
【動画】“先輩芸人”の粋な行動も…栗谷が借金1000万円のてん末を激白
栗谷は「詐欺に遭いまして…」とさらばの2人に切り出すと「1300万円騙されまして、現在借金が1000万円ある」と告白。「今年の2月に…まず、父親が死んだんです。3年前から余命宣告を受けていたんですけど（2月のとある日の）朝看取って。それで仕事に行って（佐久間宣行氏のYouTubeチャンネルイベント）『NOBROCK FES』で軽くスベって。家帰ったら、妻が泣いてまして。どうしたのって聞いたら『詐欺に遭ったよー』って。騙されたと。でも、騙した方が悪いし、落ち込んでいるので、責められない。それで、ガーッと頭回して、全然大丈夫なフリしなきゃって思って『よっしゃ、面白いね！』って言ったんです」と笑いを交えて振り返った。
現状について「（借金が）全部で1000万円くらいあって、600万円ぐらいが、けっこう金利がかかるところから借りての借金だったので、金利かかるってなったんですけど、事務所の先輩のかみなりたくみさんが600万円を立て替えてくれて。金利がかからない状態で、たくみさんに600万円と、あとはそこまで金利がかからないところから400万円」と打ち明けていた。