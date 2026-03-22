水陸両用の優れモノ！ tu-hacciからバストシルエットも整えるマルチウェアが登場

WaterAirが運営するインナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」では3月11日より、「水陸両用 マルチフィットスポーツブラ＋選べるボトム4タイプ」を発売しました。

■4パターンから選べるボトムスも

同商品は、独自の立体モールドカップと、速乾性とUVカット機能を備えた特殊な水陸両用生地を採用したアスレジャーアイテムで、バストラインの維持と、ヨガからウォーターレジャーまで対応する汎用性を両立します。

マルチフィットスポーツブラは、バストの圧迫感を解消。高いホールド力で激しい運動時の揺れを最小限に抑えながら、補正技術により上向きのバストシルエットをキープします。

ボトムスは、ストレート、フレア、スカート付きストレート、スカート付きフレアの4パターンから選ぶことができます。

また、透けにくく、適度な厚みと光沢を抑えた上質な生地感にこだわっているほか、ジャケットやパーカーとあわせるとそのまま街歩きも可能なデザインを取り入れています。カラー展開は、ブラック、アッシュブラウン、ペールグレーの3色。

■商品概要

商品名：水陸両用 マルチフィットスポーツブラ＋選べるボトム4タイプ

発売日：2025年3月11日

価格：7,980円〜

カラー：ブラック、アッシュブラウン、ペールグレー

サイズ：S／M／L／XL（グラマーサイズ対応）

商品ページ：https://x.gd/ZuA3B

（フォルサ）