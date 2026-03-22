





「白や黒を選びがち」な使い勝手のいいベーシックアイテムをグレーにかえてみると？ 知性や好感度はそのままに、ニュートラルな色によってちぐはぐ感につながる服どうしのコントラストを和らげ、着回しが自然と上達。さらに、やわらかさや深みが増すプラスばかりの選び方、使い方をコーディネートを通してお届け。







ふわふわでも甘くならない＝グレーだから

白みがかった色が、毛足の長いニットのやさしいムードを強調。レイヤードしても軽さが出せる１枚は、コートを着るほどでもない肌寒い日に重宝。カシミヤやモヘアとはまた違う、タオルケットのようなカジュアルな毛並み。１枚でも充分もつ、存在感のあるゆったりフォルム。 グレーニット／カオス（カオス表参道）







甘さの中に知性も感じさせる

シックなグレーの持ち味

グレーニットは着まわし。白ハイネックフリルブラウス、キャメルボリュームスカート／ともにSov.（フィルム） バッグ／マエストソ（アルアバイル） ブーツ／PIPPICHIC（ベイジュ）



フリルブラウスに、立体的なフレア。そこにふわふわニットと全部フェミニンなアイテムでまとめても、静謐なグレーが入ると糖度はひかえめに。







ダークなネイビーに対しては

淡い色みがメリハリづけに有効

腰に巻いたグレーニットは着まわし。ネイビースエットフーディ／thehighlights ネイビーウールパンツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） スニーカー／コンバース（コンバースインフォメーションセンター）



ネイビーでつくる洗練された大人なカジュアルLOOK。そこにいっそうの品格を呼び込むグレーのさし色。のっぺり見えない躍動感をメイク。







穏やかな配色を基調にした

カドのとれたマニッシュ

グレーニットは着まわし。ベージュコート／TODAYFUL（Life’s 代官山店） 茶パンツ／OSLOW（フィルム） 首に巻いた三角ストール／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） ブーツ／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）



グレー、ベージュ、ブラウンの渋色で構成。ぼやけないよう、小物ははっきりとした色をセレクト。







（服のプライスや着回し方の詳細）

【全24の着回し実例の一覧】≫着回し感のない「着回しが上手くいく色」服どうしの違和感がなくなる使い方