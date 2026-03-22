『葬送のフリーレン』のゼーリエを演じてほしい俳優ランキング！ 2位は「菜々緒」、1位は？
少女のような容姿を持ちながらも、ほぼ全ての魔法を網羅するエルフの大魔法使い・ゼーリエ。フリーレンは孫弟子にあたります。知識量と強さ、尊大なオーラで他の魔法使いや魔族を寄せ付けない、最強格の存在です。
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でゼーリエを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、菜々緒さん。9頭身と言われる抜群のスタイルで圧倒的な存在感を放ち、美しく冷徹な悪女役やクールで強い役柄なども数多くこなしています。菜々緒さんの鋭いまなざしや威圧感は、エルフの大魔法使いとして威厳を放つゼーリエのイメージとぴったり、との声がありました。
回答者からは、「クールなところに、全てを見透かしてる感じの雰囲気が役と合うと思う」（20代男性／愛知県）、「スタイルが良くて美人、なおかつ強さも感じるので演じてほしいです」（50代女性／広島県）、「冷酷寄りで見下ろす視線が似合いそう」（20代女性／東京都）、「威圧感と支配力があるから」（40代男性／神奈川県）などの声が上がりました。
1位は、橋本環奈さん。現在放送中の主演を務めるテレビドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）では元ヤンキーの脳神経外科医・田上湖音波を演じています。今まで数多くの漫画が原作の実写化映画作品に出演。圧倒的なビジュアルだけでなく、迫真のアクションシーンをこなすなど、演技力の高さと再現度の高さが原作ファンをも魅了しています。
回答者からは、「小柄なのにそこに座っているだけで周囲を支配するようなすごいオーラはハシカンにしか出せない！」（40代男性／福島県）、「華奢な見た目から想像もつかない大魔法使いというのが合っている」（30代女性／広島県）、「わがまま気ままなところ演じてくれそう」（20代女性／埼玉県）、「あの浮世離れした美しさと、人間を超越した存在感」（30代回答しない／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でゼーリエを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
2位：菜々緒／14票
2位は、菜々緒さん。9頭身と言われる抜群のスタイルで圧倒的な存在感を放ち、美しく冷徹な悪女役やクールで強い役柄なども数多くこなしています。菜々緒さんの鋭いまなざしや威圧感は、エルフの大魔法使いとして威厳を放つゼーリエのイメージとぴったり、との声がありました。
回答者からは、「クールなところに、全てを見透かしてる感じの雰囲気が役と合うと思う」（20代男性／愛知県）、「スタイルが良くて美人、なおかつ強さも感じるので演じてほしいです」（50代女性／広島県）、「冷酷寄りで見下ろす視線が似合いそう」（20代女性／東京都）、「威圧感と支配力があるから」（40代男性／神奈川県）などの声が上がりました。
1位：橋本環奈／20票
1位は、橋本環奈さん。現在放送中の主演を務めるテレビドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）では元ヤンキーの脳神経外科医・田上湖音波を演じています。今まで数多くの漫画が原作の実写化映画作品に出演。圧倒的なビジュアルだけでなく、迫真のアクションシーンをこなすなど、演技力の高さと再現度の高さが原作ファンをも魅了しています。
回答者からは、「小柄なのにそこに座っているだけで周囲を支配するようなすごいオーラはハシカンにしか出せない！」（40代男性／福島県）、「華奢な見た目から想像もつかない大魔法使いというのが合っている」（30代女性／広島県）、「わがまま気ままなところ演じてくれそう」（20代女性／埼玉県）、「あの浮世離れした美しさと、人間を超越した存在感」（30代回答しない／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)