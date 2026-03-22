MLB公式が発表…2026年最初の「パワーヒッターランキング」

ドジャースの大谷翔平投手が、MLB公式が発表した2026年最初の「パワーヒッターランキング」で堂々の1位に輝いた。しかし、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を抑えてトップに立ったことに、米国のファンからは「完全に正気じゃない」などと疑問の声があがっている。

MLBの公式X（旧ツイッター）は、「ショウヘイ・オオタニが2026年の最初のパワーヒッターランキングで1位に」と綴り、トップ5の顔ぶれを公開した。1位の大谷に続き、2位にはジャッジ、3位はフアン・ソト外野手（メッツ）となり、10位までの強打者が発表されている。

大谷は昨季も圧倒的な打棒でファンを魅了したが、純粋な「打撃」の評価となると、米球界を代表する大砲であるジャッジを推す声も根強い。今回のMLB公式の格付けに対し、コメント欄は荒れ模様となっている。

特に、攻撃面に特化したパワーヒッターのランキングであることから、熱狂的なファンからの反発が目立つ。「どうやったらジャッジよりオオタニになるんだ（涙）」「打者ってなれば私ならジャッジを選ぶ」「もし我々の話していることが打者である場合、ジャッジが1位だ」「ショウヘイが人気者なのはわかるけど、これは客観的に見て真実ではない」「MLBは今、ジャッジを見下している」「間違っている、ジャッジが1位だ。彼が球界最高の選手だ」「ジャッジよりオオタニの方がいい打者と示唆するのは、本当にばかばかしい。客観的に間違っている」と議論はヒートアップしている。

また、「みんな同じくらいオオタニのことは好きだけど、球界で最高の打者は、大差でジャッジだ」「打撃だけの話となると、ジャッジの方が上だ。重要な、どの尺度から考えてもね」と冷静に分析する声もあった。スーパースター2人の比較は、今後も米球界で大きな話題となりそうだ。（Full-Count編集部）