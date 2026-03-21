家族みんなの保湿ケアに使える！ メデラ「ピュアレーン」

記事ポイント ピュアレーンに新アプリケーターを採用。ピュアレーン体験キャンペーンは毎月250名。リップケアにも使えるピュアレーンです。 ピュアレーンに新アプリケーターを採用。ピュアレーン体験キャンペーンは毎月250名。リップケアにも使えるピュアレーンです。

授乳期のケアに親しまれているピュアレーンが、より使いやすい新アプリケーターで登場します。

乳頭ケアに加えて、唇や手指、ひじ、かかとまで使える多用途ケアとして楽しめるのも魅力です。

家族でシェアしやすい一本として、毎日の保湿習慣に取り入れやすいアイテムになっています。

メデラ「ピュアレーン」

製品名：ピュアレーン成分：ラノリンのみ販売場所：全国のベビー用品店、ドラッグストア、オンラインショップなど用途：乳頭ケア、リップケア、手指、ひじ、かかとなどの保湿

メデラは母乳育児を支える製品で知られるブランドです。

今回のリニューアルでは、塗りやすさと量の調整のしやすさに配慮した新アプリケーターを採用し、毎日のケアへ取り入れやすくしています。

外出先でも扱いやすく、授乳期の乳頭ケアだけでなく、唇や乾燥しやすい部位の保湿にも活躍します。

ラノリンのみを使ったシンプルな処方もポイントです。

防腐剤、香料、着色料を含まないため、赤ちゃんの口に触れる場面でも使いやすく、慌ただしい授乳時にもなじみやすいケアアイテムに仕上げられています。

新アプリケーターは、必要な分だけ取り出しやすい形状です。

手早く塗布しやすいため、授乳の合間や外出中のリップケアにも取り入れやすくなっています。

そのまま授乳できる使いやすさも、ピュアレーンの大きな魅力です。

拭き取りの手間がいらないため、忙しい毎日の中でもスムーズに使えます。

乳頭ケアを中心にしながら、スキンケアの幅が広いのも見逃せないポイントです。

唇、手指、ひじ、かかとなど、乾燥が気になる場所に使えるので、ひとつあると家族の保湿ケアをまとめやすくなります。

赤ちゃんのデリケートな肌にも使いやすい設計です。

おむつまわりの乾燥が気になるときにも取り入れやすく、家族みんなのうるおいケアへ自然につながります。

リニューアルを記念した体験キャンペーンも実施されます。

毎月250名に新アプリケーターを試せる機会が用意されており、使い心地を気軽に確かめたい人にも注目の内容です。

ひとつで授乳期のケアから家族の保湿まで幅広く使えるのが、ピュアレーンのうれしいところです。

シンプルな成分と扱いやすい新アプリケーターを重視したい人におすすめします。

店頭やオンラインショップで選びやすく、毎日のケアを手軽に整えたいときにも取り入れやすいアイテムです。

メデラ「ピュアレーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ピュアレーンはどんな使い方ができますか。

乳頭ケアに加えて、リップケアや手指、ひじ、かかとなど乾燥が気になる部位の保湿に使えます。

Q. ピュアレーン体験キャンペーンの内容は何ですか。

新アプリケーターを試せるキャンペーンで、毎月250名に体験の機会が用意されています。

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