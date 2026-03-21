タレントの重盛さと美（37）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。24年に自費出版した自身写真集について語った。

重盛は自費出版に至った経緯について、所属事務所社長に活動20周年記念の写真集を出したいと直談判するも「“絶対売れないからダメ”って。“作りたいなら自分でお金払って、売り上げも自分でもらったら？”って言われたから、やる気出して」と説明。「ハードカバーで何千万かかけて作ったんですよ。もう、何倍も入ってきました！！！」とぶっちゃけた。

MCの明石家さんまに「結構セクシーな感じ出したの？」と聞かれると「背面は全部出しました！」と応じ「カラーとかも全部自分で指示したから、あえて肛門の赤みを残したりとか」。この発言に共演者は「肛門！？」と即座に反応。

「肛門！？」「肛門は見せたらアカン！」と大騒ぎになり、さんまは床に座り込む始末。重盛は「でも、フリーでやってるから」と真面目に反論するも「フリーもくそもないって」「フリーやから肛門いいってならへん」共演者たちが一蹴。さんまは「売れるわそら！！」と大笑いだった。