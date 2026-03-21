きょう3月21日（土）15:00〜16:00 日本テレビにて「FAKE CITY」 を放送。

日本発のプレミアムコンテンツを世界へ届けていく、日本テレビが新たに立ち上げた海外向けの企画開発に特化した制作スタジオ「GYOKURO STUDIO」。その開発作品として誕生したのが、今回放送の「FAKE CITY」。

今回の舞台・千葉県茂原市で行われるのは、街全体を使った超大規模なリアル「まちがい探し」。ルールは簡単。街のあらゆるところに隠れている「前日との違い」＝「FAKE（フェイク）」を、制限時間内に自分の記憶を頼りにすべて見つけ出さなければならない！

この規格外スケールの「まちがい探し」に挑戦するのは8人の個性豊かなメンバー。頭の切れる猪狩蒼弥・みなみかわチーム、全力投球ちゃんぴおんずチーム、現役学生コンビのひまひま・松尾そのまチーム、最年少13歳の番家天嵩を含む柏木由紀・番家チーム。2人1組となりチームで「FAKE」を見つけ出す。

◆その道のプロが本気で制作したハイクオリティーな「FAKE」の数々！

8人はニセの「街おこしロケ」とダマされて、丸一日をかけて茂原市の風景をしっかりと目に焼き付ける。そしてロケが終了したその夜ひそかに到着するのは、匠の技術で人の目を欺くプロ集団と、イタズラ好きな市民の皆さんで結成された「間違い製造集団」こと「FAKERS（フェイカーズ）」だ。彼らは一晩で、街中の20カ所を昨日とは全く違う「FAKE」に変えてしまう。

「絶対バレない」と豪語するダマしのプロたちと、挑戦者たちとの本気の戦いが幕を開ける。果たして8人は、「FAKERS（フェイカーズ）」が本気で仕掛けた20個の「FAKE」をすべて見つけ出すことができるのか!?

出演者：猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、柏木由紀、ちゃんぴおんず、番家天嵩、ひまひま、松尾そのま、みなみかわ（五十音順）