日本のフードデリバリーが「どこも儲からなくなった」理由…ウォルト撤退で過酷な”チキンレース”ぶり明らかに

「日本での事業を終了するという苦渋の決断をいたしましたことをお知らせいたします。大変難しい判断であり、慎重に検討を重ねたうえでの決定です」

3月4日、北欧発のフードデリバリーサービス「Wolt（ウォルト）」は公式サイトでこのように述べ、日本から撤退した。2020年の上陸からわずか6年での退場である。

コロナ禍を機に、多くの企業が国内に参入し、すっかり日常生活に広く浸透したフードデリバリー。だが競争の激しさゆえ、すぐに廃れてしまうサービスも少なくない。たとえばドイツの「フードパンダ」もウォルトと同年に日本で事業をスタートさせたが、こちらは2022年に撤退に追い込まれている。

あらためて“ウォルト撤退”の背景を探っていく――。

ウォルトの撤退は「意外ではなかった」

近年、日本のフードデリバリー市場ではプラットフォーマーの撤退が相次いでいる。今年に入り代表的な例がフィンランド発のデリバリーサービスである「Wolt」の撤退です。なぜ撤退が続くのか。結論から言えば、フードデリバリー事業が想像以上に利益を出しにくい構造になっているからです。

その現実を示すのが、業績を公開している「出前館」の状況です。直近の第一四半期では営業赤字が16.8億円となり、前年の4.0億円から赤字幅は拡大しています。さらに通期でも40億円規模の赤字を見込んでいます。

フードデリバリーで利益を出すための手段は主に3つ考えられます。つまり、＾食店からの手数料を増やす、⇒用者の手数料を増やす、Ｇ枌０の報酬を下げる、となります。

しかし、それぞれに限界があります。

まず飲食店からの手数料ですが、現在、日本の主要プラットフォームでは飲食店手数料はおおむね35％程度。原価と人件費でコストの60％ほど占める飲食店に対してこの手数料水準は飲食店側にとってすでに高い負担です。

もし、これ以上引き上げれば多くの出店社の離脱につながる可能性が高いと言えます。また、手数料が増えれば結果的に販売価格への転嫁が起こり、注文数の減少にもつながりかねません。

次に利用者の手数料。現在、フードデリバリーが敬遠される理由のひとつに「店で食べるより高い」というアンケート結果があります。配送料やサービス料が加わることで、実店舗より数百円高くなるケースはめずらしくありません。

他国のように「ちょっと買いに行くには大変」なら良くとも、日本では外に出ればすぐにコンビニやスーパー、飲食店があります。この状況でさらに利用者負担を増やすことは容易ではありません。

そして3つめが配達員の報酬です。配達員の報酬は地域や時間帯によって差があるものの、1件あたり400〜700円程度がひとつの目安とされています。

コロナ禍のように仕事が減少し副業ニーズが高まっていた時期には成立したかもしれませんが、現在は多くの業界で人手不足が深刻化。かつスポットワークの広がりもあり、報酬を引き下げれば配達員確保が難しくなり、結果として配達員がいないことで売り上げを伸ばせない事態になります。

このように、利益改善のための手段はいずれも簡単には実行できず結果として、各社は赤字を抱えながら市場シェアを争う構図となりやすい状況です。さらに市場全体の成長にも陰りが見えはじめています。

日本のフードデリバリー市場はコロナ禍で急拡大し、2023年には約8600億円規模に達したとされますが、その後はやや縮小し8200億円前後と推計されています。外食需要が回復し、店内飲食が戻ったことも影響しています。こうした競争環境の厳しさと市場拡大の見通しの弱さを踏まえれば、「Wolt」の撤退は必ずしも意外な判断ではないと言えるでしょう。

結局「資本力勝負」の構造に

現在の日本のフードデリバリー市場は、シェアで見ると大きく2つのプレイヤーが中心となっています。ひとつは米国発の「Uber Eats」、そしてもうひとつが国内企業の「出前館」です。

そのほかにも「menu」や、新規参入の「Rocket Now」などのサービスは存在していますが、市場シェアという観点では依然としてこの2社が一歩抜きん出ていると言えます。

もっとも、日本のフードデリバリー市場は現在、大きな転換点に差しかかっています。コロナ禍前に約4000億円だった市場規模が一気に急拡大してピークでは約8,600億円に。しかし今や「淘汰フェーズ」に入りつつあると見られます。

その理由のひとつは、そもそもフードデリバリーという事業が上述の通り、利益を出しにくい構造にあることです。こうした業界では、事業者が増えれば増えるほど価格競争が激しくなります。結果として、各社は利用者獲得のためのキャンペーンを繰り返すことになります。

たとえば「店頭と同じ価格で購入できるキャンペーン」、「配送料を無料にするキャンペーン」などが典型的な例です。

こうした施策の狙いはフードデリバリーに対して多くの利用者が抱く「店で食べるより割高」という印象を和らげ、外食需要の一部をデリバリーへと置き換えることにあります。

しかし、こうしたキャンペーンの費用は誰が負担しているのでしょうか。基本的にはプラットフォーム事業者側です。つまり、この市場ではサービスの優劣以上に、どれだけ資金を投下し続けられるかが重要になります。言い換えれば、フードデリバリー市場はコロナ禍からずっと「資本力の勝負」が続いてきたと言えます。

今後は市場の再編が進み、最終的には1、2社程度に集約されていく可能性が高いと考えられます。そうなれば現在のような過度なキャンペーン競争は徐々に落ち着き、市場も大きな伸びもなくなる反面、安定していくでしょう。

日本のフードデリバリー市場では、出前館をはじめ多くの事業者が赤字を抱えている。一方で、「Uber Eats」を展開するUberは、グローバル全体では安定した収益を上げている。この差はどこにあるのか――。【後編記事】『「ウーバーすら赤字の可能性も」フードデリバリー業界、ロケットナウ参入で《勝者なき戦争》泥沼化へ』へつづく。

【つづきを読む】「ウーバーすら赤字の可能性も」フードデリバリー業界、ロケットナウ参入で《勝者なき戦争》泥沼化へ