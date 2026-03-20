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ロックバンド「QOOLAND」の平井拓郎氏が、YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【解散確定】レコーディングでバンドが崩壊するトラブル5選｜知らないと一生後悔する録音の真実」と題した動画を公開。バンドのレコーディングで発生しがちなトラブルについて解説した。



動画の冒頭で平井氏は、「レコーディングでトラブルは起きたりするんですか？」という問いに対し、「トラブルしか起きないかも」と断言。しかし、その多くは想定内であり、5つのパターンに大別できると語る。



最初に挙げたのは「弾けてると思ってるけど弾けてない」という問題だ。レコーディングでは、ライブの音響や熱気の中では気づかない演奏の粗が、高音質な録音によって露呈する。わずかなリズムのズレやノイズが明確になり、自身の演奏レベルを直視させられるという。これがきっかけでメンバー間の意識の差が生まれ、最悪の場合、バンドの解散につながる可能性も示唆した。



次に、アレンジ段階では気づかなかったコードのぶつかり、すなわち「不協和音地獄」を挙げる。ライブでは勢いでごまかせていた部分も、クリアな音源になることで明確な違和感として現れる。これもまた、メンバー間の音楽性の違いを浮き彫りにする一因となる。



さらに、楽器の「チューニング問題」も深刻だ。特にギターやベースなどの木材でできた楽器は、スタジオの温度や湿度といった環境の変化に敏感で、チューニングが微妙に狂うことがある。ドラムにも音程が存在し、楽曲のキーに合わせたチューニングが不可欠だと解説した。



他にも、事前に固めていなかったがために本番で歌えなくなる「未完成のハモリ問題」や、演奏ミスをどこまで修正（エディット）するかという価値観の違いが対立を生む「修正レベルの相違」を挙げた。特に後者は、一発録りの生々しさを重視する「ロック」な姿勢と、完璧な音源を目指す姿勢との衝突であり、「宗教問題」にまで発展しかねないという。



平井氏は、これらのトラブルは本番前の「プリプロ（プリプロダクション）」でほとんど解決できると結論付けた。事前に音源を録音して問題点を洗い出し、メンバー間で綿密な話し合いを行うことの重要性を説き、レコーディング成功の鍵は「準備をしっかり」することだと締めくくった。