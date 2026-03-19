片岡愛之助、妻・藤原紀香からの“粋な誕プレ”披露「かっこよくてセンス抜群」「高そう」の声
【モデルプレス＝2026/03/19】歌舞伎俳優の片岡愛之助が3月18日、オフィシャルブログを更新。妻で女優の藤原紀香から贈られた誕生日プレゼントを公開し、反響が寄せられている。
【写真】54歳歌舞伎俳優「かっこよくてセンス抜群」女優妻からの“粋な誕プレ”
3月4日に54歳の誕生日を迎えた愛之助。この日、「妻からの」と題してブログを更新すると「妻からの誕生日プレゼント」と報告。現在出演中の舞台で“ルパン三世”と石川五右衛門の二役を演じていることに触れ、「今回はルパンと五エ門の二役という事で」と説明した。
石川五右衛門のビジュアルがあしらわれた『ルパン三世』モチーフのシックなデザインのバッグを公開し、「とても使いやすい五エ門バージョンを」と紹介。最後に「今日も二回公演頑張りまぁす」とつづり、舞台への意気込みを明かしている。
この投稿にファンからは、舞台とのリンクを感じさせるプレゼントに「使いやすそうでとっても素敵」「粋ですね」「愛溢れてる！！」「かっこよくてセンス抜群」「高そう」といった声が寄せられている。
愛之助は、2016年3月に藤原と結婚した。（modelpress編集部）
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【写真】54歳歌舞伎俳優「かっこよくてセンス抜群」女優妻からの“粋な誕プレ”
◆片岡愛之助、妻・藤原紀香からの誕プレ“五エ門バッグ”披露
3月4日に54歳の誕生日を迎えた愛之助。この日、「妻からの」と題してブログを更新すると「妻からの誕生日プレゼント」と報告。現在出演中の舞台で“ルパン三世”と石川五右衛門の二役を演じていることに触れ、「今回はルパンと五エ門の二役という事で」と説明した。
◆片岡愛之助の投稿に反響
この投稿にファンからは、舞台とのリンクを感じさせるプレゼントに「使いやすそうでとっても素敵」「粋ですね」「愛溢れてる！！」「かっこよくてセンス抜群」「高そう」といった声が寄せられている。
愛之助は、2016年3月に藤原と結婚した。（modelpress編集部）
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