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偏食YouTuberがスタバ飯を辛口評価！「いい意味での下品な味が足りない」コーヒーの脇役としての正解

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「意外と美味かった!?スタバ飯をブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。偏食で知られる氏原にスターバックスのフードメニューを食べさせるという本動画は、定番のキッシュからラップサンドまで全8品を独自の視点でレビュー。単なる味の評価にとどまらず、コーヒーチェーンが提供するフードとしての完成度を多角的に検証している。



偏食の氏原がリピートしたくなる商品を探すべく、甘いスイーツ系を外し、食事系のメニューに絞って検証を実施。最初に登場した「ベーコンとほうれん草のキッシュ」では、サカモトが一口食べて手で口を覆い「めっちゃ美味い！」と目を丸くする。一方の氏原は「美味いよりの普通」と辛口の評価を下しつつ、商品全体を通して品質が安定していることを指摘する。



中盤で試食した「根菜チキンサラダラップ」では、氏原が断面を見つめながら一口かじった瞬間に「フッ…」と笑みをこぼし、「本当にサラダなんだけど」「すんごいサラダ」と驚きの表情を見せる。サカモトも「うん サラダだね」と同意し、野菜の水分で生地が崩れていない点を高く評価する。また、「クラブハウス石窯カンパーニュサンド」の実食では、パンの香ばしさやハムの旨味に触れ、コンビニエンスストアの商品とは一線を画す味わい深さがあると言及した。



終盤の「照り焼きチキン石窯フィローネ」では、サカモトが「美味い！」と一番のリアクションを見せるが、氏原は「美味いけどね？」と分析。すべての商品を通じて「いい意味での下品な味が足りない」と総括し、コーヒーの脇役として計算された絶妙な味付けであるという説を展開した。スターバックスのフードメニューは、どれを選んでも品質の高さが維持されている。コーヒーの香りを邪魔しない上品な味付けが施されており、読者が次に店舗を訪れる際の頼もしい選択肢となる視点を提供している。