「美容院に2万円は無駄？」自分は頻繁に外食するのに彼女の「たまにのご褒美」は“無駄使い”！金銭感覚のズレに共感続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
X(旧Twitter)で数万いいねを獲得する“万バズ漫画”を次々と生み出している漫画家・港区カンナさん(@mina_kan_chan)。ウォーカープラスでは、恋愛群像劇「東京モブストーリー
〜ヒロインになれない私たち〜」を連載している。本作は、少女漫画の主人公のような恋愛に憧れながらも、現実では脇役のような日常を送る女性たちを描いた物語。今回はその中から、クズ男と別れられない女性「みなみ」を描いたエピソード第3回を紹介する。
港区カンナさんは2023年3月から漫画投稿を開始。わずか半年ほどでフォロワーは10万人に迫る勢いとなり、「恋愛」「婚活」「闇深」をテーマにした作品で注目を集めている。男女のすれ違いや女性が抱きがちなコンプレックスなど、リアルな心情を切り取ったストーリーは多くの共感を呼び、引用ポストやリプライで議論が巻き起こることも少なくない。
連載作「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」では、タイプの異なる“こじらせ方”をした25歳女性4人の恋愛模様を描く。「本当は少女漫画の主人公みたいになりたいのに、現実はモブのような日常を送っている」――そんな感情を抱えた女性たちの姿が、多くの読者の心をつかんでいる。
■恋人同士でも起きる“お金の価値観のズレ”
今回のエピソードのテーマは「金銭感覚」。美容院に2万円使うことを「無駄遣い」と言われてしまうみなみと、頻繁に外食する彼氏・ハルトとの価値観のズレが描かれる。
港区カンナさんは、このテーマを選んだ理由について「カップルのすれ違いの原因として、みなさんが共感できる内容を考えていて思いつきました」と語る。恋人同士でもお金の使い方に対する価値観は大きく異なることがあり、そのズレが関係の摩擦につながることもある。
■育った環境も影響する金銭感覚
では、金銭感覚のズレはなぜ生まれるのだろうか。港区カンナさんは「原因はさまざまだと思いますが、この漫画では、みなみちゃんは一人暮らし、ハルト君は実家暮らしのカップルなので、その辺りにも原因がありそうです」と話す。
さらに「そのほか、育った環境や周りの人間関係にも影響を受けると思います」と続ける。生活環境や経験の違いが、価値観の差として表れることも少なくないというわけだ。
■大事なのは“価値観の近い相手”
ちなみに、作者自身はどちらの感覚に近いのか。港区カンナさんは「私はみなみちゃんの方が近いです」と語る。ただし、「でも、どちらがいい悪いではなく、感覚の近い人とお付き合いするのが大事だと思います」と付け加える。
恋愛では性格だけでなく、お金に対する考え方も重要な要素の一つ。そんな現実的なテーマを描いた「東京モブストーリー」は、恋愛のリアルを映し出す作品として多くの読者の共感を集めている。
取材協力：港区カンナ(＠mina_kan_chan)
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