「美容院に2万円は無駄？」自分は頻繁に外食するのに彼女の「たまにのご褒美」は“無駄使い”！金銭感覚のズレに共感続出【作者に聞く】

「美容院に2万円は無駄？」自分は頻繁に外食するのに彼女の「たまにのご褒美」は“無駄使い”！金銭感覚のズレに共感続出【作者に聞く】