盛り方の発想一つで、見慣れた料理が全く新しい姿に変わる投稿がSNSで話題を集めており、大きな反響を呼んでいる。

【映像】オムライスやパスタで作る“衝撃的なクリームソーダ”

投稿したのは、盛り塩さん（@morisugi_warota）。クリームソーダみたいなオムライスを作れるという投稿主は、透明なパフェグラスに、赤いチキンライスと鮮やかな黄色の炒り卵を盛り付け、一番上にはアイスクリームに見立てた白いマッシュポテトらしきものを乗せた創作料理の写真とともに「喫茶店で働かせてください」とXに投稿した。喫茶店のクリームソーダそっくりの見た目に仕上がっており、その発想力とビジュアルのインパクトが注目を集めた。

投稿主は他にも、鮮やかな緑色のパスタをパフェグラスに渦を巻くように盛り付け、白いマッシュポテト、赤いウインナーを乗せた「クリームソーダみたいなパスタ」や、下から上へケチャップを思わせる濃い赤色からグラデーションになった「オムライスカラーのクリームソーダ」なども投稿している。

まるで“クリームソーダ”!?なオムライス（実際の投稿）

投稿を見た人からは「可愛いからはよ店出した方がいい」「これが『映え』というものなのか…」「卵とケチャ飯の層が2段は味覚の楽しみにもよさそう」「独特のセンスと可能性を感じます」などの声が寄せられ、投稿には約15万件超の“いいね”が押される反響となっている（※数字は3月18日14時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「クリームソーダの見た目が好きでいろいろなクリームソーダを自作していたのですが、食べ物もいけるんじゃないか？と思い始めました！当初の予定ではもっと綺麗に層に分かれるように作ろうと思っていたのですが、特に工夫などをしなかったため入り乱れる形になりましたが、それはそれで良い感じになったと思います」と話している。（『わたしとニュース』より）