台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」が、‟こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」を始動！

第1弾として、特製のダージリンブレンドにいちごとローズの香りを重ねた「ストロベリー&ローズ ダージリン」が展開されます☆

ゴンチャ「TEACRAFT（ティークラフト）」シリーズ 第1弾「ストロベリー&ローズ ダージリン」

発売日：2026年3月25日(水)

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部メニューを販売していない店舗があります

お茶にこだわるゴンチャから、新シリーズ「TEACRAFT」が誕生。

‟こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせたフルーツや花と上質な茶葉を贅沢にブレンドし、1年を通して新しいお茶の喜びが届けられます。

ブーケのように香り豊かなひと口で、日々の気分を華やかに、晴れやかにする、お茶を季節とともに展開するシリーズです。

これまでも、茶葉ごとに最適な湯温と時間で抽出し、抽出後一定時間以内のお茶のみを提供することで、茶葉本来の香りと味わいを大切にしながら、トッピングをはじめとした自由なカスタマイズを提案し、多くのゲストに親しまれてきた「ゴンチャ」

今回の「TEACRAFT」は、その楽しさを受け継ぎながら、お茶そのものの香りや味わいに改めて向き合う新たな挑戦です。

これからも新しいお茶文化の創造を目指して、世代を問わず、日常のなかでお茶と向き合う「幸せなお茶の時間」が提供されます☆

第1弾は「TEACRAFT」のために開発した特製のダージリンブレンドにいちごとローズの香りを重ねた「ストロベリー&ローズ ダージリン」

ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした軽やかで飲みやすい味わいが特徴です。

春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいが広がり、ローズの上品でやさしい余韻が追いかけていくような味わいが楽しめます。

ラインナップは、ダージリンをベースにいちごとローズの花びらを加えたストレートティー、まろやかで華やかな香りのミルクティー、ストレートティーに甘じょっぱいミルクフォームをトッピングしたミルフォティー、すっきりと香ばしいアーモンドミルクティーの4種類。

ブーケのように香り豊かなひと口で、心華やぐお茶体験が提供されます☆

ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー (ICED/HOT)

サイズ・価格：

【ICED】S 380円(税込)／M 430円(税込)／L 520円(税込)

【HOT】S 380円(税込)／M 430円(税込)

追加トッピング：2つまで可能

飲み進めるごとに変化する味わいも楽しめる「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー」

甘じょっぱい濃厚なミルクフォームを、甘酸っぱい華やかな香りのいちごとローズのダージリンティーにトッピングする、ゴンチャおすすめの楽しみ方です。

ダージリンのまろやかな甘みと深く穏やかな味わいを、ミルクフォームがリッチに引き立てます。

ストロベリー&ローズ ダージリンティー (ICED/HOT)

サイズ・価格：

【ICED】S 290円(税込)／M 340円(税込)／L 430円(税込)

【HOT】S 290円(税込)／M 340円(税込)

追加トッピング：3つまで可能

「ストロベリー&ローズ ダージリンティー」は、春から初夏に向かう季節にぴったりの、いちごとローズのフレーバーティー。

ダージリンをメインにセイロンティーをブレンドし、軽やかで飲みやすいバランスに仕上げています。

春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいに、ローズの上品でやさしい余韻が広がる、春らしい華やかな一杯です。

ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー（ICED/HOT)

サイズ・価格：

【ICED】S 440円(税込)／M 490円(税込)／L 580円(税込)

【HOT】S 440円(税込)／M 490円(税込)

追加トッピング：3つまで可能

「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー」は春らしく華やかな、いちごとローズのミルクティー。

ダージリンをメインにセイロンティーをブレンドした、軽やかな紅茶と、まろやかなミルクが相性ぴったりな一杯です。

フレッシュないちごの風味が広がり、ローズの香りが追いかけてきます。

ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー (ICED/HOT)

サイズ・価格：

【ICED】S 490円(税込)／M 540円(税込)／L 630円(税込)

【HOT】S 490円(税込)／M 540円(税込)

追加トッピング：3つまで可能

いちごとローズのダージリンティーに、アーモンドミルクを合わせた「ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー」

ダージリンのまろやかな甘みにアーモンドミルクがコクを加える、すっきりと香ばしい仕上がりが特徴です。

春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいと、ローズの上品な香りが広がります。

こだわりポイント1）茶葉の魅力を引き出す特製ブレンドティー

ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした軽やかで飲みやすい紅茶。

ダージリンには秋摘みの茶葉を使用しており、1年のなかでもまろやかな甘みを感じられる、深く穏やかな味わいが特徴です。

こだわりポイント2）いちごとローズが織りなす華やかな香り

春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいが広がり、やさしく上品なローズの余韻が重なります。

フルーツの爽やかさと花の香りが調和し、まるでブーケのように華やかな香りを楽しめる春らしい一杯です。

ストレートティー×ミルクフォームで楽しむ「ミルフォティー」

「TEACRAFT」はじめの一杯におすすめするのは、ストレートティーにミルクフォームをトッピングした「ミルフォティー」

甘じょっぱい濃厚なミルクフォームが、さっぱりとしたストレートティーの風味をリッチに引き立てます。

ストローでゆっくり混ぜながら飲み進めると、ミルクフォームがお茶にとろけて、クリーミーな味わいに変化。

ゴンチャクルーの間でミルクフォームが「ミルフォ」と呼ばれていることから、「ミルフォティー」と名付けられました。

お茶の風味を引き立てるミルフォティーは、お茶の味わいと共にフルーツや花の香りを楽しむ「TEACRAFT」にぴったりです。

「ミルフォティー」おすすめの飲み方

【STEP1】フタを外し、そのままカップに口をつけて、ミルクフォームの甘じょっぱい味わいを楽しむ。

【STEP2】ストローをさし、お茶とミルフォが混ざり合うところを狙い、そのハーモニーを堪能する。※カップに直接口をつけて飲むのもおすすめです

【STEP3】最後に、全体を混ぜながら飲みすすめ、味わいの変化を楽しむ。

体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」オープン

開催期間：2026年3月19日(木)〜22日(日)

開催場所：ゴンチャ 原宿神宮前店（東京都渋谷区神宮前4-31-11 re-belle HARAJUKU 1F）

営業時間：2029年

3月19日(木) 13:00〜21:00

3月20日(金)〜22日(日) 10:00〜21:00

「TEACRAFT」の世界観を体感する特別な空間として、ゴンチャ 原宿神宮前店が体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」に変身。

会場では、香り・味わい・空間演出を通して「TEACRAFT」の世界観が体感できます。

ストロベリーとローズのモチーフを施した店内では、ミルクフォームを贅沢に味わう「ミルフォーだい」や、お茶のこだわりを紹介する展示やフォトスポットなど、楽しみながらお茶の魅力を感じるコンテンツを実施。

期間中は今回発売する「TEACRAFT」シリーズの「ストロベリー&ローズ ダージリン」から、ストレートティー、ミルフォティー、ミルクティーの3種が限定価格で販売されます。

なお、4月5日(日)までの期間は装飾をそのままに「TEACRAFT」の世界観を感じられる空間として営業します。

※開催内容は予告なく変更となる可能性があります

※画像はイメージです

ミルクフォームを贅沢に味わう「ミルフォーだい」

TEACRAFT 原宿店限定で、ミルフォティーをより楽しめる特別企画「ミルフォーだい」を実施。

ミルフォティーを注文された方は、ミルクフォーム追加トッピングが無料となり、最大180円お得になります。

香り豊かなダージリンティーと甘じょっぱいミルクフォームが重なり合う味わいが体験できます。

※先着順、数量限定

※「ミルフォーだい」注文の方はその他のトッピング追加はできません

※ストレートティー、ミルクティー注文の方は「ミルフォーだい」にできません

※「ミルフォーだい」を希望の方は有人レジで注文ください

それぞれの香りを楽しむ ‟茶葉体験

「TEACRAFT」の魅力である本格的なお茶のおいしさを五感で体感できるブースを設置。

「TEACRAFT」シリーズ第1弾の「ストロベリー＆ローズ ダージリン」の茶葉に加え、今後発売予定の茶葉も展示されます。

それぞれの香りの違いを比較しながら楽しめるブースです。

「TEACRAFT」の世界観を体現したフォトスポット

「TEACRAFT」から今回販売する「ストロベリー＆ローズ ダージリン」の茶葉の世界観を表現したフォトスポットを設置。

華やかな装飾の撮影を楽しむことができます。

‟こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ。

ゴンチャにて2026年3月25日より販売される「TEACRAFT」シリーズ第1弾「ストロベリー&ローズ ダージリン」の紹介でした☆

※茶葉由来の成分により白く濁ることがありますが品質には問題ありません

※ダージリンをベースにセイロンをブレンドした茶葉を使用しています

※終売時期は各店舗、在庫状況により異なります

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