TBS安住紳一郎アナ、生放送中に突然…“ライバル出現” 闘争心あらわ「絶対に負けません」
TBSの安住紳一郎アナウンサーが、18日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生出演。突然のライバル出現に、闘争心をあらわにした。
【動画】幸せいっぱいの笑顔で…結婚したことを報告する安住紳一郎アナ
職業体験施設・キッザニア東京に17日より、期間限定で『THE TIME，』をテーマにした「情報番組制作スタジオ」パビリオンがオープンしたことを紹介。初日に杉山真也アナウンサー、宇賀神メグアナウンサーが現地を訪れ、子どもたちの体験を見学した様子がVTRで放送され、「チームワークが完璧だった」と感想をコメントした。
子どもたちの活躍に安住アナは「私たちも負けてはいられませんね」とメラメラ。この日のスタッフについて「今日のテクニカルディレクターは…」と、現場のスタッフを名前と年齢とともに紹介。60歳のカメラマン紹介時、「からくりTV（『さんまのSUPERからくりTV』）のころから一緒にやってます」と説明した。
そして、自身についても「安住紳一郎、52歳が担当いたします」と自己紹介。「ひさびさにライバルの出現で燃えています、絶対に負けません！」と闘争心むき出しで意気込んだ。
【動画】幸せいっぱいの笑顔で…結婚したことを報告する安住紳一郎アナ
職業体験施設・キッザニア東京に17日より、期間限定で『THE TIME，』をテーマにした「情報番組制作スタジオ」パビリオンがオープンしたことを紹介。初日に杉山真也アナウンサー、宇賀神メグアナウンサーが現地を訪れ、子どもたちの体験を見学した様子がVTRで放送され、「チームワークが完璧だった」と感想をコメントした。
そして、自身についても「安住紳一郎、52歳が担当いたします」と自己紹介。「ひさびさにライバルの出現で燃えています、絶対に負けません！」と闘争心むき出しで意気込んだ。