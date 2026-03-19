今年1月、タレントのMEGUMI（44）と、お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるま（31）の真剣交際を「週刊文春」が報じた。出会いのきっかけから急接近の舞台裏、ラブラブな私生活、そして本人直撃で明かされた関係の行方まで、詳細を伝える記事を全文公開する。

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美容本はバカ売れ、企画した恋愛番組は大ヒットし、ネトフリと独占契約を結んだ彼女を、歳の差に臆せず口説き落とした天才芸人。今2人はラブラブの絶頂で――。

1月27日、夜もすっかり更けた深夜1時頃。西麻布の路地に店舗を構える隠れ家風の洒落たワインバーで、タレントのMEGUMI（44）がグラスを傾けていた。ワインボトルがズラリと並ぶ薄暗い店内のテーブル席で、MEGUMIは正面にいる1人の若い男性に熱視線を送る。普段、視聴者に見せる「姉御」の顔とは全く異なる、可愛く女性らしい特別な表情だ。果たして彼女がぞっこんラブの、この男の正体は？

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来年にはMEGUMIさんのドラマが配信予定

2001年にグラビアアイドルとしてデビューしたMEGUMI。バラエティタレント、女優、さらにはカフェ店の経営者として活躍した後、23年に出版した著書『キレイはこれでつくれます』は60万部を超えるベストセラーとなった。そんなマルチに活躍するMEGUMIが臨んだ次のステージは、プロデューサー業だった。



2001年にグラビアアイドルとしてデビューしたMEGUMI

「大東駿介主演のドラマ『クラムジー・ジャーニー』など数々のドラマや映画をプロデュースしていて、来年にはMEGUMIさんの実体験をもとに構成されたABEMAオリジナルドラマ『グラビア』が配信される予定です。そんなプロデューサーMEGUMIとしての一面を世界中に広く知らせた作品が、昨年12月にNetflixで配信された恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』でした」（芸能記者）

『ラヴ上等』は、元暴走族総長や元ヤクザなど、いわくつきのヤンキー男女が共同生活を送り、恋に落ちていくという恋愛リアリティー番組。配信直後には、「Netflixグローバル週間TOP10（非英語シリーズ）」で初登場8位を記録するなど、日本のみならず、海外からも高い注目を集めている。

「発案は3年前、『ヤンキーが恋愛したら面白くない？』というMEGUMIさんの思い付きでした。企画書も用意せずNetflixに口頭で企画を提案したところGOが出た。参加者の選出から音楽のセレクトまで番組の世界観はすべてMEGUMIさんが担っている。元ヤンの彼女だからこそ、『ヤンキー×恋愛リアリティーショー』という前代未聞の企画を実現できたのです」（番組関係者）

「実はこの2人、数週間前に交際を始めたばかり」

2月16日、『ラヴ上等』の大ヒットを受け、NetflixはプロデューサーMEGUMIと複数年の独占契約を締結したと発表。MEGUMIが手がける作品を複数制作し、順次、同媒体で独占配信する予定だという。

そして、早くも『ラヴ上等』は、シーズン2の制作が決定した。

「シーズン2は、現在、沖縄で撮影中です。今年中に世界独占配信を予定しています。シーズン1の編集をしている段階から『この作品は面白くなるぞ』と盛り上がり、そこですぐにNetflixがMEGUMIサイドに、シーズン2の制作を打診したそうです」（同前）

一方、プライベートでは、23年夏に喧嘩上等の一悶着が起きた。当時の夫で「Dragon Ash」のボーカル降谷建志が、ファンの女性と不倫関係に陥っていることが発覚したのだ。夫の不貞を知ったMEGUMIは家を出て夫婦は別居状態に。その後の慰謝料を巡るやりとりや親権問題などを「週刊文春」が報じた。同年12月、正式に離婚発表。おしどり夫婦として知られていた2人は、約16年の結婚生活に終止符を打った。

それから2年余り。離婚騒動を乗り越え、無敵の確変モードに突入したMEGUMIが、冒頭のように「愛羅武勇」の想いを本気で捧げる相手とは――。

「お笑い芸人令和ロマンの郄比良くるまさん（31）ですよ。実はこの2人、数週間前に交際を始めたばかり。まだ付き合いたてということもあって、周囲にはこれから報告していくそうですが、真剣交際です」（芸能関係者）

YouTubeで初共演、MEGUMIはくるまをベタ褒め

令和ロマンは、慶應義塾大学のお笑いサークルの先輩後輩だった松井ケムリとくるまで結成されたコンビ。

吉本興業の養成所であるNSC23期を首席で卒業後、ABCお笑いグランプリを始め、数々の賞レースを総ナメにし、2023、24年には、史上初の「M-1グランプリ」連覇の偉業を達成した。

「当時は神保町よしもと漫才劇場を拠点に活躍し、“神保町のレジェンド”と呼ばれました。2年連続トップバッターでありながらM-1連覇という快挙は今後もう出てこないでしょう。名実ともに今最も勢いのある若手コンビです」（スポーツ紙記者）

そのコンビのボケであり、ネタ作りを担当するのが、くるまである。まだ30歳を過ぎたばかりの若き天才芸人として順調にキャリアを積んでいたが、

「M-1の連覇達成直後、くるま自身のオンラインカジノ問題や不倫疑惑が相次いで取り沙汰され、昨年4月に所属の吉本興業を退所。相方の松井ケムリは同社所属のままコンビを継続しています。プライベートで危うい一面は見えましたが、人気は衰えるどころか着実に伸びていて、吉本退所後も地上波でレギュラー番組を抱える人気っぷりです」（同前）

そんなくるまに、まさかまさかの13歳上の姉御との春が訪れていたのだ。

接点がなさそうに見えるMEGUMIとくるまだが、2人が出会ったきっかけこそまさに『ラヴ上等』だった。昨年12月末、『ラヴ上等』のヒットを記念して公開されたYouTube動画『ラヴ上等〜本音上等〜』で初共演したのだ。

同動画で、MEGUMIは、くるまの「すごいファンだった」ことを明かした。さらに、令和ロマンがMCを務める恋愛リアリティー番組『オフラインラブ』でのくるまについて、このようにベタ褒めした。

〈本当に人の気持ちが分かるコメントをしていた〉

〈あったか〜い目線ですごい読解力だったの。すごい理解度で、それがびっくりした〉

前出の芸能関係者が舞台裏を明かす。

「この動画の収録からほどなくして、MEGUMIさんと共に『ラヴ上等』でMCを務めていたお笑い芸人の永野さんを含めた3人で食事会が開かれました。永野さんとくるまさんが、仲が良いのにお互い連絡先を知らないということが始まりで、MEGUMIさんが間に入り、食事会を主催した。そこで意外にも、くるまさんとMEGUMIさんが意気投合して仲を深めたのです」

年齢差なんて全く気にせず、くるまからアタック

出会ってから2人は仏恥義理のスピードで距離を縮めていったという。2人の関係を知る人物が明かす。

「MEGUMIさんは、くるまさんの考え方や価値観を尊敬しているそうです。お笑い芸人としてだけではなく、著書を出版したり、YouTubeで個人チャンネルを開設したり幅広く活躍している彼の高いセンスに感銘を受けていた。自身もマルチに活動しているMEGUMIさんだけに、シンパシーを感じたのかもしれません」

交際は、くるまからのアプローチで始まった。

「くるまさんは当初、テレビで見る“あのMEGUMIさん”という気持ちが強かったみたいですが、話して仲良くなっていくうちに彼女に惹かれていった。年齢差なんて全く気にせず、くるまさんからアタックしたと聞いています」（同前）

実際に、2人は冒頭の場面のように、その後親密な時間を過ごすようになった。そして取材班が2人の決定的な走死走愛の瞬間を目撃したのは、2月8日のことだった。

午後9時頃、この日行われていた衆議院選挙の投票を終えたくるまが、電動自転車に跨って自宅から飛び出す。昼頃まで降り続いていた雪はすでに止んでいたものの氷点下を記録する極寒の中、自転車のペダルを勢いよく漕いでいく。そうして到着したのが、MEGUMIの住む都内のマンションだった。

電動自転車をマンションの前に停め、建物内へ吸い込まれていくくるま。実は2人は、偶然にもかなり近い場所に住んでいて、自転車でもすぐ会いに行ける距離なのだ。

「仕事で超多忙な2人ですが、寸暇を惜しんでデートを重ねています。家デートが多く、MEGUMIさんの家で一緒にお酒を飲んだりして過ごしているそうです。2人が会っていた日の数日前、くるまさんが仕事で沖縄に行っていて、『帰ってきたら会おう』と約束していた」（同前）

この日、MEGUMIの家で一夜を明かしたくるまが次に姿を現したのは、翌9日午前。家から出てきたくるまは、ふたたび電動自転車に乗り、自宅へ帰っていった。

一方のMEGUMIは、くるまが家を出て行ったのとほぼ同時に、マネージャーが運転する送迎車へ乗り込み、Netflixが入るオフィスビルへと向かった。メガネ姿に黒いロングコートを羽織ったMEGUMIは、スタッフに出迎えられ、建物へと消えた。

「MEGUMIさんは、くるまさんを本名の“なおき”と呼んでいて、お互い『大好き♡』などラブラブなメッセージをやり取りしているそうです。今後、MEGUMIさんのスペインの別邸に一緒に行こうと約束しているとも聞きました。本人たちは関係を隠す気もあまりないそうで、かなり堂々としていますよ」（同前）

2人の交際について事実確認をするべく、16日に個人事務所の代表を務めるくるま本人に連絡を入れると、

「プライベートのことは本人に任せています」

という、小ボケ回答が届いた。

一方のMEGUMIは、くるまとの関係についてどう答えるのか。

同日午前、仕事へ向かうMEGUMIに聞いた。

――週刊文春です。令和ロマンのくるまさんとラヴ上等な関係に？

「あはは。お疲れ様です〜」

「週刊文春」記者のタイマン直撃に動じもせず、余裕の笑みを浮かべたMEGUMI。すぐさま、こう続けた。

「すみません。ありがとうございます。おかげ様でこのような形になりました！ よろしくお願いします」

涼し気な表情で、サッパリとくるまとの「交際」を認めると、それ以上は語らず、颯爽と仕事へ向かったのだった。

これぞまさに13歳差のラヴ上等！ MEGUMI姉さん、くるまをどうぞ夜露死苦！

（「週刊文春」編集部／週刊文春 週刊文春 2026年2月26日号）