滋賀・多賀少年野球クラブの辻正人監督が語る…指導陣を支える保護者の働き

少年野球では、選手の父がチームのコーチを務めることが多い。練習サポートなど、チームを運営するうえで欠かせない存在だ。今年で指導歴38年目を迎え、全国制覇を3度達成している滋賀・多賀少年野球クラブの辻正人監督に、チーム力を向上させる“パパコーチ”の条件を聞いた。

辻監督は過去の指導を改め、怒声罵声を禁止し、工夫を凝らした練習法などで注目される学童野球の指導者だ。保護者がコーチを務めた時期もあったが、現在は“単発的”にサポートする保護者には「コーチ」の肩書をつけない方針をとっている。

子どもが卒団するとチームを離れることも多く、指導の継続性が薄れる点などが要因だが、「チームによって事情が違うので良し悪しはあると思います」と説明。チームから求められる“パパコーチ像”を明かしてくれた。

短い練習時間のなかで新しいメニューに取り組む際などは、時間が足りなくなる場合が多い。そうした状況で練習の流れを止めずに「ピンポイントで説明してくれるコーチがいれば最高です」。チームの指導方針を共有し、監督の手が行き届かない部分を補う“スーパーサブ”的な立ち回りができれば、チームはより活性化していくという。

具体的なサポートの一つが、子どもたちのメンタルや表情の把握である。体調や調子の良し悪しなど、監督だけでは見落としがちな部分に気づく“第2、第3の目”になることが重要だ。練習に関わるのであれば、ノックをある程度打てると大きな助けになる。打球を処理する子どもの近くで、監督が直接指導できるからだ。

「野球経験がなくても、チームにとってはプラスになる場合もあります」。長く野球に携わってきた指導者は固定観念にとらわれがちだが、他競技の経験者らはフラットな視点から意見できる利点がある。古い体質の指導者が拒否反応を示すこともあるだろうが、より良いチーム作りには異なる視点が不可欠になる。

試合の勝ち負けよりも選手個人の能力向上に関わることは、将来的に指導者を目指したいと考えるパパコーチには大きなメリットとなる。指導者に近い目線でチームを支える経験は、キャリアアップに繋がるはずだ。

子どもたちの成長を後押しするためにも、保護者の適切なサポートは欠かせない。

「一番ダメなのは監督が全体を見る中で、同じ目線になって行動の鈍い人。また、先頭を切って保護者と飲み会をして、一緒になって文句を言うこと。子どもたちを指導するには大人が責任感を持っていないといけません」。指導者育成にも力を注ぐ辻監督は、4月に開催される「少年野球パパコーチ講座」に出演予定。適切な指導法や、監督・保護者との関わり方などを伝授する。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）