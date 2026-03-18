＜覚えとけよ？＞休日は日中爆睡⇒夜飲み会旦那。子どもが発熱、帰宅を要請したら…？【第1話まんが】
私はセイカ（30代前半）。4歳のタケと1歳のミオを育てています。タケは体が弱く、風邪をこじらせて入院をしたこともあるので、子どもたちの様子を注意深く見ながら育児をしています。私は仕事と家のことで忙しく、飲みに行ったり友人と遊んだりすることもなかなかできないのですが、旦那のジュンジ（30代前半）は月に2回ほど友人と飲みに行きます。飲みに行くのはいいのですが、私が逆の立場なら、家のことや子どものことをきちんと済ませてから行くと思うのです。
今日は土曜日で私と旦那は仕事が休み。子どもたちも保育園がお休みでした。私は朝から洗濯をしたり掃除したり。お昼ごはんを作って食べ終わると、タケが遊びに行きたいと言ったのです。旦那はグースカ寝ていました。予定がない日の旦那はいつもこんな感じなのです。
結局私がひとりで子どもを公園に連れて行き、スーパーに行って、スーパーにある遊び場でも少し遊んで……家に帰れたのは16時すぎです。私たちが公園に行く前は寝ていた旦那ですが、帰ってくると髪の毛をセットして、洋服もバッチリ着替えていました。
私は生理2日目でつらい中、朝から起きて朝ご飯、掃除、洗濯、洗い物をし、お昼ごはんを作って公園へ行き、スーパーに買い物へ行きました。
この時点でぐったりです。
旦那は今日1日中寝ていて、夕方から飲みに出かけました。ということは、今日の旦那の育児＆家事はゼロなんです。しかも、飲みに行く報告も直前……。
この時点でイライラしていましたが、旦那を飲み会から呼び戻したのは、また別の話。
タケは体が弱いから看病が必要だし、できればミオと部屋を分けたいという希望もありました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
今日は土曜日で私と旦那は仕事が休み。子どもたちも保育園がお休みでした。私は朝から洗濯をしたり掃除したり。お昼ごはんを作って食べ終わると、タケが遊びに行きたいと言ったのです。旦那はグースカ寝ていました。予定がない日の旦那はいつもこんな感じなのです。
結局私がひとりで子どもを公園に連れて行き、スーパーに行って、スーパーにある遊び場でも少し遊んで……家に帰れたのは16時すぎです。私たちが公園に行く前は寝ていた旦那ですが、帰ってくると髪の毛をセットして、洋服もバッチリ着替えていました。
私は生理2日目でつらい中、朝から起きて朝ご飯、掃除、洗濯、洗い物をし、お昼ごはんを作って公園へ行き、スーパーに買い物へ行きました。
この時点でぐったりです。
旦那は今日1日中寝ていて、夕方から飲みに出かけました。ということは、今日の旦那の育児＆家事はゼロなんです。しかも、飲みに行く報告も直前……。
この時点でイライラしていましたが、旦那を飲み会から呼び戻したのは、また別の話。
タケは体が弱いから看病が必要だし、できればミオと部屋を分けたいという希望もありました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび