グラビアアイドルの藍野りな（25）が17日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なランジェリー姿や部屋着ショットを投稿した。

「自分を大切に」とつづり、白いシャツにチェック柄スカート姿で、胸のボタンを外して大胆に露出。ピンクのランジェリー姿を開放した。スカートをまくり上げたショットも…。白肌があらわとなった。

また、別の投稿では「Flower」と題し、カラフルな花束を抱えた、水色のランジェリーショットや、黒のランジェリー姿も公開した。

さらに、「＃お家デート」「＃料理」などのハッシュタグをつけた部屋着ショットも披露。グレーのキャミソールに黒のショートパンツのラフな格好で、トングなどを握ってキッチンに立つ写真もアップした。

ファンやフォロワーからも「かわいいぞーーーっ」「お姫様抱っこしたい」「ショートケーキのような美味しそうな下着姿」「美白肌がめっちゃセクシー」「めっちゃセクシー過ぎるJK」「現役JKにしか見えない」「せくちー度が上がってる」「エロい」「メロメロ」などのコメントが寄せられている。

藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた。恋愛番組出演時の自己紹介で「食べごろボディ」と自称したこともある。趣味は釣り、カラオケ、コスメ収集など。特技は中ジョッキを11個持つこと。小型船舶1級、剣道二段、日商簿記3級、JNAジェルネイル技能検定中級などの資格も持つ。