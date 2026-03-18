◇ファームリーグ西地区 阪神1―2オリックス（2026年3月17日 SGL尼崎）

阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）が17日、ファーム・リーグのオリックス戦（SGL）に「5番・DH」でスタメン出場し、実戦デビューを果たした。2回無死一塁の第1打席で左前打を放ち、近年の主な球団ドラフト1位野手では大山、近本、佐藤輝、森下らも打てなかった“実戦初打席初安打”をマーク。期待の黄金ルーキーが、確かな輝きを放った。

立石の名前がコールされると、スタンドから、ひときわ大きな声援が降り注いだ。地元の虎党たちの視線を独り占めにした背番号9が、初打席で快音を響かせ、プロとして大きな一歩を踏み出した。

「新しい場所で野球をすることになって初めての打席。緊張はあったけど、1、2打席とも1回のスイングでアウトにしろ、ヒットにしろ、結果が出た。ワンスイングで捉えたことは、これから生きるかなと思います」

虎党の誰もが待ちわびた瞬間は、2回無死一塁の第1打席に訪れた。カウント1―1からの3球目、相手先発・片山が投じた高めの変化球を捉え、左前打をマーク。一塁上で、小さくガッツポーズをつくった。その後1死一、二塁の二塁走者となり、コンスエグラの左前打で本塁へ生還。豪快なスライディングも披露し、右脚への不安も一掃してみせた。

4回先頭の第2打席では、初球の高めスライダーを打ちにいき、中飛。6回の攻撃で代打を送られて、ベンチへ退いた。「安心というか、どんどん上で活躍したいと思っているので、いいスタートを切れたかな」。充実感を漂わせ、うなずいた。

鮮烈デビューが、改めて大物ぶりを物語った。近年の主な球団ドラフト1位野手では大山、近本、佐藤輝、森下も打っていない“実戦初打席初安打”。対外試合の初打席初安打は19年近本、21年佐藤輝に続いた。昨秋ドラフトで3球団が競合した黄金ルーキーは確かな輝きを放ち、「最初の打席で結果を出せたのはファンの方も喜んでくれたと思うので、うれしかった」と笑顔を見せた。

1月中旬に「右脚の肉離れ」を発症。春季キャンプは、はやる気持ちを抑えて別メニュー調整に励んだ。慎重に段階を踏み、着実に復帰への道のりを歩んでスタートラインに立った。本領発揮はこれから。「どんどん良くなっていけば」。27日の開幕まで、まだアピールの時間はある。（山手 あかり）

【立石に聞く】

――2打席目もいいスイングができた。

「反省はいろいろあるけど、変化球に対しても、ある程度、振れてはいたので、これからプラスになる」

――オープン戦が始まっている中で焦る気持ちは。

「同級生が本当に今すごい活躍しているなと思っていたけど、そこで変な、ねたみというか、そういうものが入っても将来プラスにはならない。いい意味で、いい影響をもらえたなとは思っています」

――段階を踏んでの復帰。周りからの配慮は感じていたか。

「ケガをしている中で、1軍のベンチで試合を見るなんて、正直、普通だったらあり得ないと思う。すごく周りの方々が、特別ではないですけど…（いい）環境（をつくってくれたこと）が、すごく自分にいい思いをさせてくれたなと思っている。そこは感謝したい」