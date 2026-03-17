¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¢LIVE Blu-ray¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×¤è¤ê¡ÖStarlight Museum¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¡ª

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LIVE Blu-ray
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Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record
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01. OPENING
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04. Ready Steady Go!
05. MC 1
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10. ¤Þ¤À¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£
11. MC 2
12. ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼
13. My Orchestra
14. Short Movie
15. Starry Wish
16. ¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È
17. NEXT DECADE
18. MC 3
19. ³¤Æ§¤ß¤Î¥¹¥Ô¥«
20. TRUST IN ETERNITY
21. Introduction Movie
22. BLUE COMPASS
23. Starlight Museum
24. MC 4
25. harmony ribbon
26. MC 5
27. Innocent flower
¡ÒENCORE¡Ó
28. Calling Blue(overture)¡ÁTurquoise
29. Million Futures¡ÁHELLO HORIZON¡Á¥Õ¥é¡¼¥°¥à¡Áglow
30. MC 6
31. Ì´¤Î¤Ä¤Å¤
¡ÒDOUBLE ENCORE¡Ó
32. MC 7
33. ËÍ¤é¤Ïº£
34. Line Up
35. Endroll
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Making of Travel Record
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http://inoriminase.com