“おぱんちゅうさぎ”が「一番くじ」に登場！ 学校がテーマ、描きおろしデザインのスクバポーチなど展開
人気クリエイター可哀想に！が手がけるキャラクター“おぱんちゅうさぎ”や“んぽちゃむ”を題材にした「一番くじ 可哀想に！ 〜えんじょい★スクールライフ！〜」が、3月21日（土）から、全国の「ローソン」店舗などで発売される。
【写真】ロッカー風小物入れや制服姿のぬいマスもかわいい！ 景品一覧
■走召ｶゝゎﾚヽﾚヽ＜ι″ｶゞ
今回登場するのは、おぱんちゅうさぎやんぽちゃむたち人気キャラクターの学校をテーマにした描きおろしデザインのグッズがそろうハズレなしのキャラクターくじ。
目玉のA賞は、付属のステッカーで自分好みにカスタムできる「スクールロッカー小物入れ」。ピンク色のデザインが目を引き、部屋に飾れば存在感抜群だろう。
また、B賞には制服を着たおぱんちゅうさぎ、んぽちゃむ、きみまろのぬいぐるみマスコットが用意され、さらにC賞には実用性にも優れたスクールバック風ポーチが続く。
さらに、パスケースやシュシュ、グラスなどかわいい日常アイテムが勢ぞろいするほか、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、おぱんちゅうさぎたちの思い出をギュッと詰め込んだアルバム型のクッションが提供される。
【写真】ロッカー風小物入れや制服姿のぬいマスもかわいい！ 景品一覧
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今回登場するのは、おぱんちゅうさぎやんぽちゃむたち人気キャラクターの学校をテーマにした描きおろしデザインのグッズがそろうハズレなしのキャラクターくじ。
また、B賞には制服を着たおぱんちゅうさぎ、んぽちゃむ、きみまろのぬいぐるみマスコットが用意され、さらにC賞には実用性にも優れたスクールバック風ポーチが続く。
さらに、パスケースやシュシュ、グラスなどかわいい日常アイテムが勢ぞろいするほか、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、おぱんちゅうさぎたちの思い出をギュッと詰め込んだアルバム型のクッションが提供される。