ホワイトソース不要！具をのっけて焼くだけ『平日専用時短ドリア』が簡単でおいしすぎ
ホワイトソースがなくてもドリアが完成！決め手は、とろけるモッツァレラチーズ。ミニトマトのうまみとチーズのコクがご飯にからみ、焼き上がりはとろ〜り熱々。フライパンいらずで手軽に作れる一皿です。
ミニトマトとマッシュルームのモッツァレラチーズドリア
材料（2人分）
モッツァレラチーズ……100g
ミニトマト……4個
〈ご飯〉
温かいご飯……300ɡ（茶碗約2杯分）
マッシュルーム……4個
ベーコン……3枚
にんにくのすりおろし……小さじ1/2
塩……小さじ1/3
オリーブオイル……小さじ2
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）材料を切る
ミニトマトはへたを取り、縦に4つ割りにする。マッシュルームはあれば石づきを切り落とし、縦に薄切りにする。ベーコンは細切りにする。
（2）ご飯にのせてこんがり焼く
ご飯の材料は混ぜ、耐熱の器に広げ入れる。ミニトマトをのせ、モッツァレラチーズを小さくちぎって散らし、オーブントースターでこんがりと焼き色がつくまで8〜10分焼く。粗びき黒こしょうをふる。
ホワイトソースがなくても、ミニトマトのうまみとモッツァレラのコクで満足感たっぷり。手軽に作れるドリア、ぜひ試してみてください。
教えてくれたのは…
近藤 幸子コンドウ サチコ
料理家
詳細はこちら
料理研究家、管理栄養士。料理教室「おいしい週末」主宰。仙台の料理学校でアシスタントと講師を経験後、独立。雑誌、書籍、広告などでも幅広く活躍している。2人の娘の母でもあり、育児や家事で忙しい日々を過ごすなかで生まれた、シンプルかつ満足度が高い料理で支持を得ている。著書多数。