ホワイトソース不要！具をのっけて焼くだけ『平日専用時短ドリア』が簡単でおいしすぎ

ホワイトソースがなくてもドリアが完成！決め手は、とろけるモッツァレラチーズ。ミニトマトのうまみとチーズのコクがご飯にからみ、焼き上がりはとろ〜り熱々。フライパンいらずで手軽に作れる一皿です。

ミニトマトとマッシュルームのモッツァレラチーズドリア

材料（2人分）

モッツァレラチーズ……100g

ミニトマト……4個

〈ご飯〉

温かいご飯……300ɡ（茶碗約2杯分）

マッシュルーム……4個

ベーコン……3枚

にんにくのすりおろし……小さじ1/2

塩……小さじ1/3

オリーブオイル……小さじ2

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）材料を切る

ミニトマトはへたを取り、縦に4つ割りにする。マッシュルームはあれば石づきを切り落とし、縦に薄切りにする。ベーコンは細切りにする。

（2）ご飯にのせてこんがり焼く

ご飯の材料は混ぜ、耐熱の器に広げ入れる。ミニトマトをのせ、モッツァレラチーズを小さくちぎって散らし、オーブントースターでこんがりと焼き色がつくまで8〜10分焼く。粗びき黒こしょうをふる。

ホワイトソースがなくても、ミニトマトのうまみとモッツァレラのコクで満足感たっぷり。手軽に作れるドリア、ぜひ試してみてください。

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）