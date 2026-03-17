東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」が「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を運行！

東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に合わせて運行される、東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレールです☆

ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」

運行期間：2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)まで

ディズニーリゾートラインにて運行される、東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に合わた、東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」

運行期間中、この特別な期間だけのフリーきっぷやスーベニアメダルが販売されるなど、ディズニーリゾートラインでも東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”の祝祭感を感じることができます。

さらに、夏からはリゾートゲートウェイ・ステーションで東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナーをよりお楽しみいただける企画が実施され、秋にはスタンプラリーが開催される予定です。

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」は、東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとった「ミッキーマウス」と仲間たちが描かれた、東京ディズニーシー25周年を記念した期間限定デザインのラッピングモノレール。

車内はジュビリーブルーをベースにキャラクターや華やかな装飾で彩られ、

つり革も25周年仕様のデザインに変わり、車内はきらめきであふれます。

モノレールに乗車した瞬間から、東京ディズニーシー25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」のBGMに包まれ、祝祭感に浸れるのも嬉しいポイント。

25周年をお祝いする特別なラッピングモノレールに乗って、スパークリング・ジュビリーの物語をここから始めることができます。

※東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナーは1編成のみです

※運行時間は2026年4月12日(日)より、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにて案内されます

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したフリーきっぷ

販売期間：2026年4月8日(水)〜 ※売り切れ次第販売終了

イベント開催に先駆けて4月8日(水)から、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したフリーきっぷ2種類を各駅の自動券売機で販売。

また、アニバーサリーイベントの開催期間中には、東京ディズニーシー25周年を記念した様々なデザインのフリーきっぷが順次販売される予定です。

東京ディズニーシー25周年デザインのスーベニアメダル

販売期間：2026年4月1日(水)〜

東京ディズニーシー25周年限定のスーベニアメダルをイベント開催に先駆けて4月1日(水)より販売。

デザインは東京ディズニーシー25周年をお祝いするディズニーの仲間たちで、「ミッキーマウス」と「プルート」、

「ドナルドダック」と「グーフィー」、

「ミニーマウス」と「デイジーダック」、

チップとデールの全4種類です。

この期間だけの特別なデザインのスーベニアメダルを、各駅を巡ってコンプリートすることができます☆

東京ディズニーシーで開催される特別な1年となるアニバーサリーイベントを、ディズニーリゾートラインから楽しめるラッピングモノレール。

ディズニーリゾートラインにて2026年4月15日より運行が開始される「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」の紹介でした☆

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