この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【コンパクトだ】 13.3インチのスタンダードモバイルノート「dynabook S6」をレビューします。ちょっと懐かしい16対9ですよ」と題した動画を公開した。



動画では、dynabookのスタンダードなモバイルノート「S6」をレビュー。コンパクトかつ手頃な価格帯の国内メーカー製モデルとして、その質感や性能を多角的に評価している。



まず戸田氏は、S6のアルミ製ボディを「非常に高級感があります」と高く評価。天板と底面の両方にアルミが採用されており、ひんやりとした質感が好印象だと述べた。重量は実測で1181gと、カタログ値の1.21kgを下回り、持ち運びに適した軽さを実現している。



ディスプレイは、近年では珍しくなった16:9の縦横比を採用。これについて戸田氏は、動画を視聴する際には黒帯が表示されず画面いっぱいに表示できるメリットがあると解説。一方で、主流の16:10ディスプレイと比較すると縦方向の表示領域が狭く、作業にはやや不便さも感じると指摘した。



性能面では、CPUにIntel Core 5 120Uを搭載。ベンチマークスコアは「普通」「中の下ぐらい」と評価し、ExcelやWebブラウジング、動画視聴といった一般的な用途であれば十分快適に使えるレベルだとした。また、折りたたみ式の有線LAN端子やHDMI、USB Type-A、Type-Cなど豊富なインターフェースを備えている点も「素晴らしい」と賞賛した。



しかし、モバイルノートとして重要なバッテリー駆動時間については、カタログ値で動画再生が約5時間と短い点を大きな弱点として挙げた。さらに、キーボードのストロークが1.4mmと浅いことにも触れ、「個人的には1.5mmは確保してほしかった」と、打鍵感に物足りなさを感じたことを明かしている。



総評として、戸田氏は「本体はすごく高級感があって、軽くて良い」としながらも、バッテリー駆動時間の短さを指摘。ACアダプターやモバイルバッテリーを常に持ち歩くことを前提に、質感や拡張性を重視するユーザーにとっては選択肢になると結論付けた。