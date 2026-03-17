松井玲奈、タモリからの誘いを即答で断る 当時振り返り“理由”説明「きょう帰ります」
俳優の松井玲奈（34）が16日、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に生出演。大先輩であるタモリ（80）からの食事の誘いを断ったエピソードを明かした。
【写真】「憧れの人物と…」2ショット写真を披露した松井玲奈
番組で“大先輩にやってしまった大失態”を語ることになり、昔、タモリと一緒にロケで大阪を訪れた時の出来事を振り返った。「終電を逃さないようにタモリさんが走ってて」「やばい終電がってみんなで駅に向かって走ってて」全員で新幹線に乗ることができたという。
続けて「たぶんタモリさん、ロケが楽しかったんでしょうね。『東京戻ってからみんなで食事でもいかない？今日のメンバーで』って」と食事の誘い。しかし松井は「私、『きょう帰ります』って。遅かったし疲れてたし次の日もあるし」と即答で断ったという。
その後、変な空気になってしまい、「タモリさんは『そうだよね…遅いからね』」と気遣い。「周りの芸人さんたちから『お前本気でいってんの』って」と明かした。
ハライチの澤部佑（39）が「タモリさんはやさしいから、そんな…」とフォロー。しかし松井は「帰ってから『すぐ断るのは良くなかったかな』って」と反省したことも明かした。
【写真】「憧れの人物と…」2ショット写真を披露した松井玲奈
番組で“大先輩にやってしまった大失態”を語ることになり、昔、タモリと一緒にロケで大阪を訪れた時の出来事を振り返った。「終電を逃さないようにタモリさんが走ってて」「やばい終電がってみんなで駅に向かって走ってて」全員で新幹線に乗ることができたという。
その後、変な空気になってしまい、「タモリさんは『そうだよね…遅いからね』」と気遣い。「周りの芸人さんたちから『お前本気でいってんの』って」と明かした。
ハライチの澤部佑（39）が「タモリさんはやさしいから、そんな…」とフォロー。しかし松井は「帰ってから『すぐ断るのは良くなかったかな』って」と反省したことも明かした。