29日のオリックス戦で松井玲奈さんの始球式を発表西武は29日にベルーナドームで行われるオリックス戦で女優の松井玲奈さんがセレモニアルピッチを務めると発表した。SNSでは「羨ましすぎる」「激アツ」「行きたかったなぁ…笑」とコメントが寄せられた。この日は人気映画「ハリーポッター」とのコラボイベントを開催予定。松井さんは上演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」で、ハーマイオニー・グレンジャー役を演じてい