◆国語の点数が一気に安定する、本文と“正しく対話”するための極意

【高校にも塾にも通わず、完全独学で東大合格！】――しかも、首席合格とわずか3点差のほぼトップ合格！『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）の著者は、中学3年生のときに「東大合格」を宣言。高校にも塾にも通わず、完全独学で東大合格を目指したけれど……全国模試は「偏差値45」。そこで、徹底的に「国語」鍛えるという“大逆転の勉強法”を編み出す。勉強の大半を「読書に費やす」という常識外れの戦略で、全科目の成績が軒並みアップ！ すべての科目は結局、国語の力がモノをいうことがわかった。コスパとタイパを徹底し、四コマ漫画や恋愛ゲームで楽しみながら学力を高める方法から勉強への合理的なモチベーションの高め方までを徹底指南。超★実践的な成績アップ法を初公開する。

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

ある意外な行為とまったく同じ構造

受験国語の物語文において、多くの受験生が苦戦するのが「登場人物の心情」を問う問題です。「なんとなくこれかな？」と選んで間違えてしまったり、自分の気持ちを投影してしまったりするケースが後を絶ちません。

実は、この国語の心情把握の問題を解くプロセスは、ある意外な行為とまったく同じ構造を持っています。それは「好きな人への告白」です。

ここでは、恋愛のプロセスを例に、物語文の読解力を飛躍的に高めるための「仮説と検証」の重要性についてお話しします。

「いきなりの告白」が失敗する理由

少し想像してみてください。好きな人ができたとして、何の前触れもなくいきなり「好きです、付き合ってください」と告白したらどうなるでしょうか。相手とまだろくに話したこともない状態で、独りよがりの想いだけをぶつけても、成功する確率は極めて低いですよね。

恋愛において、告白を成功させるためには通常、丁寧なステップが存在します。

まずは会話を楽しんだり、メールやLINEをやり取りしたり、デートを重ねたりします。そうしたコミュニケーションを通じて、相手の反応や言葉の端々から気持ちを確認していきます。

「これだけ話が弾むのだから、おそらく相手も自分に好意を抱いてくれているはずだ」

という「仮説」を立て、さらにデートややり取りを通じて、

「たぶん間違いない」

という確信を得るための「検証」を行ってから、満を持して告白に移るのが王道です。このプロセスがあるからこそ、想いが通じるのです。

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