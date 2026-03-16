2020年ミス東大で、東大大学院に在学しながらタレントとして活躍する神谷明采（かみや・あさ、25）が、15～16日にかけて、自身のXを更新。滞在先のスイスでの物価高を嘆いた。



【写真】スイスではこれで7500円

神谷はマクドナルドのコーヒー、サラダの画像とともに「スイス日曜日の朝 マックしか空いておらず入店。サラダとコーヒーで2400円」と投稿。リプライで「2400円!!富裕層なの??」と返されると、神谷は「吐きそうです、、、」と、日本では考えられない値段に喘いだ。



別のポストでは「購買力測る『ビッグマック指数』スイス→$8日本→$3.2 2.5倍。昔は円とスイスフラン、どっちも安全資産だったんだよな………1CHF（スイスフラン）=200円を超えてるよ」と、急激な円安を報告した。



別のユーザーから「レジ打ちのパートが時給20ｰ25スイスフランですよ。」と指摘されると、神谷は「ええ、、時給4000円って9-17時で週5働いたら月収64万だよ 日本の平均月収の倍だよ、、、、」と驚き。スイスのラクレット（チーズ料理）の画像とともに「これで7500円、、、」とあぜんとしていた。



（よろず～ニュース編集部）