「これは問題です」ジャンポケおたけ、従業員不足で仲間募集も「酷いコメントばっかりだ。これがXか」吐露
お笑いコンビ・ジャングルポケットのおたけさんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が店主を務めるもんじゃ焼き屋「竹の子」が人手不足であることを明かしました。
【投稿】ジャンポケおたけ、ピンチを報告
コメントでは「タイミーで募集してみては？」「時給とか待遇乗せた方がいいと思う」「転職考えているので働きたいです！」「土日祝で良ければ」など、アドバイスや応募を検討する声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【投稿】ジャンポケおたけ、ピンチを報告
「タイミーで募集してみては？」おたけさんは「従業員不足で明日の昼営業出来ない状態です！ これは問題です」と、切迫した状況を投稿。人手が足りないために、予定していた営業を断念せざるを得ないという、飲食店経営者としての苦悩をあらわにしました。続けて、「誰か興味ある方いませんか？ 一緒に働いてくれる仲間募集してます！」とファンに向けて呼び掛けました。
「これがXかぁ」しかし、同日の別投稿では「真面目に募集ツイートしたのに返ってくるのは酷いコメントばっかりだ。これがXかぁ」と吐露していたおたけさん。同コンビ元メンバーの斉藤慎二被告に関する声も上がったからでしょうか。今後の展開を注視したいですね。
(文:五六七 八千代)