「これは問題です」ジャンポケおたけ、従業員不足で仲間募集も「酷いコメントばっかりだ。これがXか」吐露

「これは問題です」ジャンポケおたけ、従業員不足で仲間募集も「酷いコメントばっかりだ。これがXか」吐露