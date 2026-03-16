成城石井の人気グルメが今だけお得に！4月2日まで惣菜・スイーツ・パンなど「愛されグルメ」が増量中。

成城石井は、2026年3月6日に、セントラルキッチン操業30周年を記念した「愛されグルメ大賞」の結果を発表。

4月2日まで、受賞商品を中心とした記念フェアを全国の店舗で開催しています。

これ本当においしいのよ...！

●成城石井「愛されグルメ大賞」とは？

成城石井が、セントラルキッチン操業30周年を記念して開催した人気企画「愛されグルメ大賞」。

自家製惣菜やパン、デザートなど49品を対象にお客様投票を実施し、投票総数2651票の中から"特に愛されている商品"が部門ごとに選ばれました。

受賞商品は、「増量」「徳用」「大特価」といった特別規格で販売。普段から人気のグルメを、よりお得に楽しめるフェアとして展開されています。

3月19日までお得な対象商品は？

・成城石井自家製 3個増量 国産豚のジューシー焼売（小）

おかず部門2位に選ばれた人気商品。一度も冷凍していない国産豚肉を粗挽きにすることで肉の食感を引き出し、淡路島産玉葱や帆立の干し貝柱、干し椎茸などを加えて旨みを引き出しています。

フェアでは、通常12個入りのところ3個増量した15個入りで販売中。

価格は755円です。

・成城石井自家製 麺・スープ30％増量 フォー・ガー（鶏肉のフォー）

ごはん部門の大賞商品。ガラスープやナンプラー、白ワインを合わせ、ショウガとレモンを効かせた優しい味わいのスープが特徴。本場ベトナムの平打ち麺を使用しています。

フェアでは麺とスープを30％増量で販売中です。

価格は647円。関東・中部の一部店舗のみでの取り扱商品です。

・成城石井自家製 30％増量 鶏肉とごまのさっぱり春雨サラダ

鶏肉の旨みと特製だれの相性が抜群の、サラダ部門第2位に選ばれた定番惣菜。

歯応えのある春雨に、シャキシャキとしたきゅうりや人参、きくらげを合わせ、食感の違いも楽しめる一品です。胡麻の香ばしい風味が食欲をそそり、さっぱりとした味わいで食べやすいのも魅力。

3月19日までは、通常商品と比較して30％増量で販売しています。

価格は431円。

・成城石井自家製 1個増量 ごろっとマカダミアとクランベリーのもっちり湯種ベーグル

パン部門の大賞を受賞。湯種製法と米粉を使用し、もっちりとした食感に仕上げた人気ベーグルです。

生地にはマカダミアナッツとクランベリーを混ぜ込み、ナッツのコクとクランベリーの甘酸っぱさのバランスが絶妙。そのままでもおいしく、軽くトーストすると香ばしさともっちり感がより引き立ちます。

3月19日までは、1個増量の4個入りで登場しています。価格は496円です。

3月20日スタートの対象商品もお得感たっぷり

・成城石井自家製 30％増量 四川山椒ピリ辛麻婆豆腐

おかず部門で大賞に選ばれた人気惣菜。一度も冷凍していない国産豚ひき肉を使い、四川山椒のしびれる辛さと香りが楽しめる本格四川風の麻婆豆腐です。甜麺醤や豆板醤など4種の醤をブレンドし、奥行きのあるコクを実現しています。

3月20日から4月2日までの期間、通常240gのところ30％増量の315gで販売されます。

価格は604円。

・成城石井自家製 徳用 七種具材のキンパ（黒毛和牛・コシヒカリ使用）

ごはん部門の第2位の、塩飯に胡麻油をきかせた韓国風の太巻き。ぜんまいや人参のナムル、たくあん、錦糸玉子、きゅうり、コチュジャンで和えたちくわ、さらに特製のたれで甘辛く煮た国産黒毛和牛など、7種の具材を巻き上げています。

通常品は1パック8巻入りですが、3月20日から4月2日までは12巻入りの徳用サイズで登場します。

価格は1718円。関東店舗のみでの取り扱いです。

・成城石井自家製 ポテトサラダ

シンプルながらも素材の味わいを活かした、サラダ部門で大賞を受賞した定番人気サラダ。

セントラルキッチンで皮ごと蒸して一つひとつ手剥きして、一番おいしいと言われる皮と実の間を残しています。具材は人参、きゅうり、玉葱、セロリで、味付けはマヨネーズと塩、酢だけのシンプルなポテトサラダです。

3月20日から4月2日までは、通常規格より50％増量して販売。価格は431円です。

・成城石井自家製 30％増量 レーズンと胡桃のカンパーニュスライス

パン部門の第2位に選ばれたのは、酸味のあるカンパーニュ生地にレーズンと胡桃を混ぜ込んだ、食事にもおやつにも合うパンです。

二段階で生地を仕上げる"中種法"を採用することで、生地の安定感と風味の良さを引き出しています。レーズンの甘みと胡桃の香ばしさが調和した味わいが魅力です。

3月20日から4月2日までは、通常規格から30％増量して販売されます。

価格は431円。

3月27日から3日間限定の増量商品も

・成城石井自家製 マスカルポーネのもっちりイタリアンプリン

北海道産マスカルポーネチーズに加えてクリームチーズと純生クリームを使用した、濃厚なミルクのコクや風味をしっかりと感じられる人気商品です。オーブンでじっくり蒸し焼きにすることで、もっちりとした食感に仕上げています。

3月27日から29日までの3日間は、特別価格1070円で販売されます。

気になっていた人気グルメをお得に味わう絶好の機会。成城石井のこだわりが詰まった愛されグルメを、この機会にチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部