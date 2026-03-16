TERU、HYDE（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/16】L'Arc〜en〜CielのHYDEが2026年3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。GLAYのTERUとのやりとりを披露し、話題を集めている。

【写真】HYDEのスケボー満喫ショット

HYDE、TERUとスノボの話題で盛り上がる


HYDEは2025年12月14日に北海道・富良野でスノーボードを満喫する動画を公開。するとTERUは12日に同投稿を引用し「来季こそは一緒に滑りたいです」とコメント。これを受け、HYDEはTERUの投稿を引用しながら「まだ雪はありますよ！」と伝えていた。

HYDEとTERUのやりとりに反響


この投稿には「神々の会話のよう」「ゲレンデ共演希望」「公開イチャイチャ尊い」「お互い敬語で話すのびっくり」「めっちゃ話の内容が可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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