HYDE、GLAY・TERUとのやりとりが話題「神々の会話のよう」「お互い敬語で話すのびっくり」
【モデルプレス＝2026/03/16】L'Arc〜en〜CielのHYDEが2026年3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。GLAYのTERUとのやりとりを披露し、話題を集めている。
【写真】HYDEのスケボー満喫ショット
HYDEは2025年12月14日に北海道・富良野でスノーボードを満喫する動画を公開。するとTERUは12日に同投稿を引用し「来季こそは一緒に滑りたいです」とコメント。これを受け、HYDEはTERUの投稿を引用しながら「まだ雪はありますよ！」と伝えていた。
この投稿には「神々の会話のよう」「ゲレンデ共演希望」「公開イチャイチャ尊い」「お互い敬語で話すのびっくり」「めっちゃ話の内容が可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】HYDEのスケボー満喫ショット
◆HYDE、TERUとスノボの話題で盛り上がる
HYDEは2025年12月14日に北海道・富良野でスノーボードを満喫する動画を公開。するとTERUは12日に同投稿を引用し「来季こそは一緒に滑りたいです」とコメント。これを受け、HYDEはTERUの投稿を引用しながら「まだ雪はありますよ！」と伝えていた。
◆HYDEとTERUのやりとりに反響
この投稿には「神々の会話のよう」「ゲレンデ共演希望」「公開イチャイチャ尊い」「お互い敬語で話すのびっくり」「めっちゃ話の内容が可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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