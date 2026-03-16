『豊臣兄弟！』実力派俳優＆人気アーティストが戦国武将役で続々登場 視聴者熱狂「全員悪人感」「戦国オールスター」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第10回「信長上洛」が15日に放送され、クライマックスシーンで、各地の戦国武将が次々登場すると、ネット上には「有名どころ揃い踏み」「全員悪人感」「まさに戦国オールスター」などの声が相次いだ。
【写真】高嶋政伸演じる武田信玄が登場！
信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。そんな中、足利義昭（尾上右近）の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。
申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井長政（中島歩）に妹の市（宮崎あおい）を嫁がせ、和平を結ぶことに。市は嫁ぐ前に、あることを小一郎（仲野）に依頼する…。
信長は連合軍を組織し六角氏を撃破。さらに三好三人衆とも交戦し阿波国へ退けることに成功する。信長が上洛してから数日後、第15代将軍・義昭が誕生。その後、信長は各地の大名に書状を送り、直ちに上洛し義昭に拝謁するよう要求するのだった。
そんな第10回のクライマックスシーンでは、信長からの書状を手にする戦国武将の姿が映し出される。甲斐の武田信玄（高嶋政伸）、のちに謙信となる越後の上杉輝虎（工藤潤矢）、越前の朝倉義景（鶴見辰吾）、土佐の長宗我部元親（磯部寛之／[Alexandros]）、摂津の荒木村重（トータス松本／ウルフルズ）、大和の松永久秀（竹中直人）が次々と姿を見せると、ネット上には「有名どころ揃い踏み」「各地の英雄出てくるとワクワクする」「「アウトレイジ」のような全員悪人感よ…」「まさに戦国オールスター」「皆さん良い役者さんばかりで嬉しい」などの投稿が集まっていた。
※高嶋政伸の「高」は正しくは「はしごだか」
【写真】高嶋政伸演じる武田信玄が登場！
信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。そんな中、足利義昭（尾上右近）の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。
信長は連合軍を組織し六角氏を撃破。さらに三好三人衆とも交戦し阿波国へ退けることに成功する。信長が上洛してから数日後、第15代将軍・義昭が誕生。その後、信長は各地の大名に書状を送り、直ちに上洛し義昭に拝謁するよう要求するのだった。
そんな第10回のクライマックスシーンでは、信長からの書状を手にする戦国武将の姿が映し出される。甲斐の武田信玄（高嶋政伸）、のちに謙信となる越後の上杉輝虎（工藤潤矢）、越前の朝倉義景（鶴見辰吾）、土佐の長宗我部元親（磯部寛之／[Alexandros]）、摂津の荒木村重（トータス松本／ウルフルズ）、大和の松永久秀（竹中直人）が次々と姿を見せると、ネット上には「有名どころ揃い踏み」「各地の英雄出てくるとワクワクする」「「アウトレイジ」のような全員悪人感よ…」「まさに戦国オールスター」「皆さん良い役者さんばかりで嬉しい」などの投稿が集まっていた。
※高嶋政伸の「高」は正しくは「はしごだか」