大谷翔平が準々決勝に向けてフリー打撃

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

相手選手たちも思わず釘付けとなった。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦前にフリー打撃を披露。33スイングで13本の柵越えを放ち、球場の視線を独り占めした。グラウンドに広がった“異様な光景”に、米メディアは驚きを隠せなかったようだ。

米メディア「CBSスポーツ」のレポーターを務めるトリシア・ウィッテーカー記者は、自身のX（旧ツイッター）で大谷がフリー打撃を行う様子を公開。動画には、ベネズエラナインが力強いスイングに見惚れる姿も映っており、「ショウヘイ・オオタニという名前の人のBPを見る為に、チームベネズエラの全員がここにいる」と、同記者は驚きをもって表現した。

敵チームをも魅了する大谷に、日本とベネズエラ、両国のファンも反応。日本のファンは「気後れする必要無し」「憧れている」と誇らしげ。ベネズエラファンはスペイン語で「私たちは完全に敗北した」とコメントするなど、試合前から“お手上げ”の様子だった。

大谷は、フリー打撃1周目から3本連続で右翼4階席に飛び込む特大アーチを描くなど、33スイングで13本の柵越え。140メートル弾を4連発するシーンもあり、快音を響かせベネズエラへの“威嚇射撃”を終えた。（Full-Count編集部）