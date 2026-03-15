「ＷＢＣ・準々決勝、イタリア代表８−６プエルトリコ代表」（１４日、ヒューストン）

プエルトリコは終盤に猛反撃を見せるも、投手陣が２度のビッグイニングを献上してしまい準々決勝で敗退となった。

初回にカストロの先頭打者アーチで幸先よく先制したプエルトリコ。だが直後、先発のルーゴがまさかの大乱調。四球からピンチを広げて１死しか奪えずにマウンドを降りるなど一挙４失点を喫して試合をひっくり返された。

二回に押し出し死球で２点差に詰め寄るも、四回に２死から３連続四球で満塁のピンチを招き、連続二塁打で再び一挙４失点のビッグイニングを献上。６点リードを許して万事休すかと思われた。

しかし八回、無死満塁の好機を作ると、併殺崩れ間に１点を返し、相手のバッテリーエラーで追加点。さらにバスケスの右前２点打で一気に２点差まで強め寄った。なおも２死一、二塁でアレナドが打席に入ったが、変化球を引っかけてしまい三ゴロ。一気に同点とはならなかった。

そしてプエルトリコは八回に守護神のディアスを投入。２死二、三塁のピンチを招くも、空振り三振でスコアボードにゼロをともした。直後にマウンドで胸をたたく様子を見せたディアス。何とか可能性をつないだが、九回は無死一塁の好機を生かすことができず敗れた。

試合後、ベンチではナインが呆然。左肘故障のため出場はできないが、ベンチに入ってムードメーカーを務めていたキケ・ヘルナンデス内野手もじっとグラウンドを見つめていた。

プエルトリコは過去２回、準優勝を果たしていた。今大会はアレナドの加入など戦力を整えて臨んだが、８強で姿を消す形になった。