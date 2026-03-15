「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、書籍の一部を掲載する。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

子どもに「この教科が嫌い」と言われたらどうする？

子どもが「国語なんて大っ嫌い！」「算数なんてやりたくない」と、強い苦手意識を口にしたとき、どう返していますか？ 「そんなこと言わないの」「やればできるよ」となだめすかしても、一度「嫌い」と思い込んでしまった心の扉は、なかなか開きません。

赤ペンのおたよりコーナーにも、「この教科が嫌い」「めんどくさい」と、率直な気持ちを書いてくる子どもがいます。

そんな頑なな心を解きほぐし、前を向いてもらうために私が伝えているのが、「これからどんどん楽しくなるよ」という、明るい展望を含んだ言葉です。

そもそも私は、子どもたちが発する「嫌い」という言葉が「全面的な拒否」だとは考えていません。むしろ「嫌いな教科なのに、きちんと赤ペンに取り組んで提出してくれたこと」を、ポジティブに受け止めます。

「嫌い」という言葉は、裏を返せば「できないから悔しい」「わからないからつらい」という気持ちの表れでもあります。だから「今できている部分」とセットで伝えることで、「あなたにもできる力があるよ」と伝えています。

大切なのは、「嫌い」という子どもの感情を否定しないこと。「そんなこと言わないでやりなさい」「嫌いなんて言わないの！」と言うのはNGです。

「そうか、今はそう思うんだね」と受け止めたうえで、「でも、ここができているから大丈夫。どんどん力がついていくよ」と、前向きなイメージで上書きしてあげてください。

子どもの「嫌い」は、必ずしも本音ではありません。まともに反発してしまうと、理解してもらえない不信感から、かえって「嫌い」を克服する機会が奪われてしまうかもしれません。

子どものマイナスの感情を否定しない

それでもやはり「どうしてもこの教科が嫌い」というほど強い苦手意識を持った子はいます。

私が以前、学童クラブのボランティアで出会った、ある子どももそうでした。

学校で返却された算数のテストはほとんど空欄。話を聞いてみると、「算数だいきらい」「わからなくて泣いちゃった」など、おだやかではない様子だったので私も気にしていたのですが、あるときふと思いついて「◯◯さんは、好きな食べ物は先に食べる？ それとも後に食べる？」と尋ねてみました。

すると「嫌いな物を先に食べる」と言うので、「だったら算数も、ごはんと同じようにまず最初に少しだけやってみたらどうかな？」と提案。嫌いな算数を先に少しずつ済ませて、その後に好きな国語をやる……という順番です。

やり取りをきっかけにその子は毎日算数に取り組むようになり、学年の終わりには空欄なしでテストを解けるまでになったのです。

子どもの「嫌い」を否定せず、その子なりの感じ方やペースに寄り添う。そして小さな工夫で「できた」という経験につなげていけば、「嫌い」は克服できるのです。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）