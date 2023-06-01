【バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver.】 2026年12月 発売予定 価格：35,200円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

MAGI ARTSより、2026年12月に発売予定の1/6スケールフィギュア「バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver.」。こちらは、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手がけるオリジナル作品「バニースーツ プランニング」シリーズから、「ソフィア・F・シャーリング」を立体化したものだ。

今回は、忍者スーツに身を包んだソフィアをフィギュアで再現している。いわゆる古風なスタイルの忍者というよりも、サイバー感あふれる近代的なスタイルになっており、全体的にクールな雰囲気が漂っているところも魅力だ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約230mmだ

顔の前に手を出し、片手で刀印を結んでいるようなポーズを決めている、こちらのソフィア。青く大きな瞳を中央に寄せて、口元をキュッと閉じているところもキュートだ。忍者というスタイルに合わせてか、その表情もどこか引き締まっているように見える。

彼女の頭には、様々なアクセサリーやデバイスが付けられており、こちらはクリアパーツで再現されたものだ。ソフィアといえば金髪のショートヘアも特徴のひとつだが、頭頂部からしっかりアホ毛が飛び出しているところもポイントである。

任務開始にあたり集中力を高めているようなポーズだ

カチューシャ状の耳など、様々なデバイスが付けられている

ふんわりとした髪型も美しい

ソフィアが身につけているスーツは、かなり個性的だ。若干スポーティな見た目をしており、近代的なデザインがあちらこちらに施されているほか、豊満なバストやほっそりとしたウエストなど、体のラインがしっかり出ている。

今にもはち切れそう!?

スーツのデザインは少し派手めだ

おへその窪みもわかるほど体に密着している

フィギュア本体も素晴らしいのだが、それに加えて大量のオプションパーツが付属しているところもこちらの作品の魅力だ。ざっと挙げてみると、表情パーツが2種類に加えて、左手、胸の差し替えパーツと、小刀、クナイ、鞘用アーム、バックパック、バニーしっぽ、背面カバー、太刀、太刀用刀身といったパーツ類が同梱されており、これらを組み合わせるだけで、日が暮れてしまいそうなボリューム感だ。

ロボ系フィギュアのようなメカメカしさ

台座はクールなデザインになっている

こちらは同梱パーツの一部

こちらの「バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約を締め切っているお店も出てきているので、どうしても入手したい人は、早めに予約しておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

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