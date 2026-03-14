応援している『ラブ上等』男性メンバーランキング！ 2位は「ミルク（佐藤匠海）」、圧倒的1位は？
Netflixで配信中の日本初・ヤンキーの男女たちが繰り広げる純愛リアリティーショー『ラヴ上等』。出演者たちが本性をぶつけ合いながら繰り広げる、熱い人間模様が人気を集めています。
All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「応援している『ラブ上等』男性メンバー」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、ミルク（佐藤匠海）。神奈川県・川崎の元暴走族総長で鋭い眼光のこわもてながら、“牛乳大好き”というかわいい一面と、初対面からBaby（ユリア）に一途な、ピュアでストレートな姿に多くの視聴者が心をつかまれています。
回答者からは「場の空気を一瞬で和ませる柔らかさと、要所で見せる男気のギャップが魅力」（40代男性／大阪府）、「仕事に対して真摯に向き合っていて人の目をしっかり見て話しているところ、笑顔が素敵だと思ったから」（30代女性／大阪府）、「ベイビーを初めから変わらず好きを貫いていて、最後までブレずに告白していて男らしかった」（20代女性／千葉県）、「落ち着いた雰囲気がありながらも、しっかり自分の意見を伝えているところが良いと思ったから」（30代男性／富山県）などの声が集まりました。
1位は、つーちゃん（塚原舜哉）。ミルクと同じく元暴走族総長で、30歳の最年長メンバー。仲間思いで、ヤンキー同士の共同生活では頼れる兄貴分としてリーダーシップを発揮します。こわもてなのに、恋愛には一途で不器用というギャップが、男女問わず人気を集めています。
回答者からは「飾っている感じなく、とてもナチュラルで、男女メンバーともに人気のイメージだから」（20代女性／岡山県）、「1番漢！ って感じるけどふとした時に見せる可愛さがなんとも言えなくて応援したくなるからです」（20代女性／埼玉県）、「仲間思いでまっすぐな姿勢が番組内でも一貫しており、努力を重ねる姿に自然と応援したくなるからです」（40代女性／愛知県）、「最後まで男女問わずに輪を乱さずに仲を取り持ち、大人の振る舞いがあったから」（40代女性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「応援している『ラブ上等』男性メンバー」ランキングを紹介します！
2位：ミルク（佐藤匠海）／61票
2位は、ミルク（佐藤匠海）。神奈川県・川崎の元暴走族総長で鋭い眼光のこわもてながら、“牛乳大好き”というかわいい一面と、初対面からBaby（ユリア）に一途な、ピュアでストレートな姿に多くの視聴者が心をつかまれています。
回答者からは「場の空気を一瞬で和ませる柔らかさと、要所で見せる男気のギャップが魅力」（40代男性／大阪府）、「仕事に対して真摯に向き合っていて人の目をしっかり見て話しているところ、笑顔が素敵だと思ったから」（30代女性／大阪府）、「ベイビーを初めから変わらず好きを貫いていて、最後までブレずに告白していて男らしかった」（20代女性／千葉県）、「落ち着いた雰囲気がありながらも、しっかり自分の意見を伝えているところが良いと思ったから」（30代男性／富山県）などの声が集まりました。
1位：つーちゃん（塚原舜哉）／157票
1位は、つーちゃん（塚原舜哉）。ミルクと同じく元暴走族総長で、30歳の最年長メンバー。仲間思いで、ヤンキー同士の共同生活では頼れる兄貴分としてリーダーシップを発揮します。こわもてなのに、恋愛には一途で不器用というギャップが、男女問わず人気を集めています。
回答者からは「飾っている感じなく、とてもナチュラルで、男女メンバーともに人気のイメージだから」（20代女性／岡山県）、「1番漢！ って感じるけどふとした時に見せる可愛さがなんとも言えなくて応援したくなるからです」（20代女性／埼玉県）、「仲間思いでまっすぐな姿勢が番組内でも一貫しており、努力を重ねる姿に自然と応援したくなるからです」（40代女性／愛知県）、「最後まで男女問わずに輪を乱さずに仲を取り持ち、大人の振る舞いがあったから」（40代女性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)