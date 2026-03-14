雪平莉左、1stフォトブック『innocent』きょう発売 “いま”を切り取った自然体な姿 ランジェリーカットも
タレントで俳優の雪平莉左（31）が14日、の1stフォトブック『innocent』（プラチナム出版）をリリースした。
【中面カット】圧倒的な美脚を披露した雪平莉左
本作は、本人による自己プロデュースのもと、“大人の休日”をテーマに湘南と谷中を中心に撮影。海辺の開放感、街中のさりげない表情、スタジオでの静かな親密さまで、雪平莉左の切り取った一冊となっている。
本作発売を記念して3月29日に東京・HMVエソラ池袋、4月26日に愛知・ジュンク堂書店 名古屋店でイベントを開催。HMV池袋会場では、生写真、ツーショットチェキなど多彩な特典が用意されるほか、10冊券以上で超豪華賞品が当たる抽選会に参加可能。また、20冊券以上には実際の印刷工程で使用された“色校正プリント”が含まれるなど、希少性の高い特典も話題となっている。
雪平は、1994年6月17日生まれ、愛知県出身、身長164センチ。趣味はゴルフ、競馬、映画鑑賞。特技はダイビング、乗馬。プラチナムプロダクション所属の俳優・タレントとして活動中。
■雪平莉左 コメント
このたび、1stフォトブック『innocent』を本日3月14日に発売することができました。
本当にお待たせしました。
今回は自己プロデュース、そしてプラチナム出版からの刊行ということで、準備や撮影も本当に濃い時間でしたが、スタッフの皆さんのお力添えで無事に完成しました。
衣装やシチュエーションも自分で考えながら作った一冊なので、空気感も含めて楽しんでいただけたらうれしいです。今日しっかり中身を見て、良い仕上がりになっているはず…！と思いつつ、やっぱり皆さんの感想を聞くまでは少しドキドキしています。
発売記念イベントも開催しますので、ぜひどこかで会いに来てくださったらうれしいです。感想もたくさん聞かせてください。
【中面カット】圧倒的な美脚を披露した雪平莉左
本作は、本人による自己プロデュースのもと、“大人の休日”をテーマに湘南と谷中を中心に撮影。海辺の開放感、街中のさりげない表情、スタジオでの静かな親密さまで、雪平莉左の切り取った一冊となっている。
本作発売を記念して3月29日に東京・HMVエソラ池袋、4月26日に愛知・ジュンク堂書店 名古屋店でイベントを開催。HMV池袋会場では、生写真、ツーショットチェキなど多彩な特典が用意されるほか、10冊券以上で超豪華賞品が当たる抽選会に参加可能。また、20冊券以上には実際の印刷工程で使用された“色校正プリント”が含まれるなど、希少性の高い特典も話題となっている。
■雪平莉左 コメント
このたび、1stフォトブック『innocent』を本日3月14日に発売することができました。
本当にお待たせしました。
今回は自己プロデュース、そしてプラチナム出版からの刊行ということで、準備や撮影も本当に濃い時間でしたが、スタッフの皆さんのお力添えで無事に完成しました。
衣装やシチュエーションも自分で考えながら作った一冊なので、空気感も含めて楽しんでいただけたらうれしいです。今日しっかり中身を見て、良い仕上がりになっているはず…！と思いつつ、やっぱり皆さんの感想を聞くまでは少しドキドキしています。
発売記念イベントも開催しますので、ぜひどこかで会いに来てくださったらうれしいです。感想もたくさん聞かせてください。